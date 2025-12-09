Projektledare Edge
2025-12-09
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Bergs och Härjedalens kommuner satsar nu stort för att ta täten i Norrlands inland. Med projektet EDGE - Etablering och Drivkraft i gränsöverskridande samverkan ska vi skapa en modern, professionell och snabb etableringsmodell anpassad till framtidens industri och Sveriges växande beredskapsbehov. Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad, arbeta med stora samhällsfrågor och forma framtidens arbetssätt i två kommuner som valt att satsa offensivt.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som projektledare blir du motorn i EDGE. Du leder projektets tre arbetspaket och driver arbetet från riktning till konkret handling, ofta med många parter inblandade. Det innebär att du tar initiativ, håller tempot uppe och samtidigt skapar den förankring som är helt avgörande för att projektet ska lyckas. Som projektledare leder du projektets kärnteam, bestående av dig själv samt två seniora etableringskoordinatorer - en i Bergs kommun och en i Härjedalens kommun. Tillsammans utgör ni projektets operativa team och arbetar tätt i vardagen, trots geografiska avstånd. Du ansvarar för att utveckla nya rutiner, processer och snabbspår som gör etableringsarbetet mer professionellt och förutsägbart. Du planerar och genomför scenarioövningar, utbildningar och benchmarking och omsätter lärdomarna till fungerande arbetssätt. Du leder arbetet med att ta fram fem etableringspaket och en gemensam metodhandbok, och säkerställer att allt hänger ihop i en tydlig helhet.
Du samordnar projektgruppen, för dialog med experter, leder styrgruppsmöten, ansvarar för budget, rapportering och tidsplaner samt representerar projektet i viktiga forum. Framför allt driver du projektet framåt med uthållighet och tydlighet!Kvalifikationer
Du har gedigen erfarenhet av att leda komplexa EU-projekt med många aktörer och är van att driva utvecklingsarbete i miljöer där struktur saknas och behöver byggas upp. Du arbetar strategiskt men har samtidigt förmågan att omsätta planer i konkret genomförande. Rollen kräver mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att skapa förankring på flera nivåer i en organisation. Du har en stark analytisk förmåga och är trygg i att strukturera processer, arbetssätt och beslutsunderlag. Erfarenhet från offentlig sektor, samhällsbyggnad eller beredskap och totalförsvar är meriterande.
Du har goda kunskaper och uttrycker dig väl både på svenska och engelska. Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav för tjänsten. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en person som både driver utveckling och bygger förtroende. Du har en stark initiativförmåga och trivs med att sätta riktning även när kartan inte är helt ritad. Du är uthållig och kan hålla samman långsiktiga processer med många aktörer utan att tappa energi eller fokus. Du är relationsskapande och trygg i att navigera mellan olika perspektiv och roller, och du vet att en av nycklarna till framgång är att förankra löpande och skapa delaktighet på vägen.
I grunden är du strukturerad och noggrann, med förmåga att hantera administration som ställer krav på ordning och reda - du håller samman dokumentation, beslut, tidslinjer och uppföljning även när projektet rör sig snabbt framåt. Din kommunikativa förmåga gör att du enkelt formulerar tydliga budskap, leder komplexa samtal och bygger tillit.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en möjlighet att leda ett av regionens mest strategiska och framtidsinriktade projekt. Du får ett stort mandat att forma arbetssätt, verktyg och rutiner som kommer att påverka kommunernas utvecklingskraft i många år framöver. Arbetet ger tillgång till ett brett regionalt och nationellt nätverk inom näringsliv, offentlig sektor och försvarsrelaterade organisationer. Du får arbeta nära engagerade kollegor i två kommuner och ta del av utbildningar, scenarioövningar och benchmarking som ger värdefull kompetensutveckling. Det här är ett uppdrag där du både får driva förändring och skapa varaktiga resultat som sätter inlandet på kartan.
Jenny Nylund, Chef teknik och näringsliv, 0687-163 10, jenny.nylund@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00 (vxl)
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Svenstavik Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
