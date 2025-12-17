Projektledare Allmän järnväg
Vi söker en Projektledare inom allmän järnväg och uppställningsytor med fokus på inhängande och belysta områden för civil beredskap till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Björbo. Tjänsten omfattar 25-40 %.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Du ansvarar för projektledning av avslut och projektering för anläggningen i Björbo, inklusive upphandling, utförande och garantibesiktning, samt överföring av kunskap till Trafikverkets personal.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Säkerställa innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
Upprätta erforderliga tidsatta aktiviteter och genomarbetade planer för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser.
Upprätta kalkyler och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
Ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare.
Tillse att erforderliga operativa möten hålls, t.ex. byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten, förberedda med förskrivna protokoll och dialog med parterna.
Leda periodiserande projektmöten.
Utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren även vad gäller byggprojekt av lokaler för förvaring och säkerställa skalskydd.
Följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll med prioritering på måluppfyllande innan tidplan, med fokus på aktiviteter och förberedd aktivitetsplanering.
Säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter följs av projektör och/eller utförare.
Bistå med teknisk rådgivning.
Överföra kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför.
Bistå Fordonsresurser inom verksamhetsområde byggledning, mark och anläggning, inom angiven beläggningsgrad.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare/delprojektledare inom det aktuella teknikområdet (Projektledare Allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Du ska ha genomgått BASÄSKYDD.
Krav på minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare i infrastrukturer där samordningsfunktionen varit en varit en väsentlig del av uppdraget.
Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljö-samordnare, BAS-P och BAS-U. Kursintyg ska inte vara äldre än 5 år.
Ha genomgått kurs "Arbete på Väg - Grund". Kursintyg ska inte vara äldre än 5 år.
Du ska ha kunskap om plan- och bygglagen, PBL. Särskilt ändringarna som trädde i kraft 2025-12-01.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
