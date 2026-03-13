Projektledare
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Hos oss driver du projekt som gör skillnad på riktigt från att säkra vår vattenförsörjning till att bygga säkra skolvägar. Du kliver in i en roll där vi tillsammans tar ansvar för samhällsbygget med ett stort mått av hjärta, nära till de vi är till för.
Som projektledare hos oss har du ett helhetsansvar för kommunens infrastrukturprojekt inom främst VA, men också gata. Du leder arbetet genom hela samhällsbyggnadsprocessen från de tidiga utredningarna till ett färdigställt, besiktigat och överlämnat projekt. Med vår projektmodell som grund säkerställer du att vi skapar långsiktig samhällsnytta och hållbara lösningar för alla som lever och verkar här.
Dina arbetsuppgifter innebär att du:
* ansvarar för projektets budget, tidplan och mål samt leder arbetet oavsett om det sker i egen regi eller via externa entreprenörer.
* ansvarar för framtagandet av beslutsunderlag och tekniska handlingar samt granskar utredningar och stöttar i arbetet med detaljplaner.
* planerar och genomför upphandlingar av konsulter, entreprenörer och specialistkompetenser i samarbete med vår inköpsenhet.
* fungerar som ett nav i projekten genom nära samverkan med myndigheter, projektörer, markförhandlare och dina kollegor och politiker inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en omväxlande vardag och som motiveras av att skapa goda relationer. Vi tror att du är en person som bidrar till vår omtänksamhet genom ett lyhört samarbete, och att du har ett engagemang som får projektteamet att sträva åt samma håll. För oss är det viktigt att du vill vara i en miljö som är utvecklande, där du bidrar till att dina kollegor och du själv fortsätter växa yrkesmässigt.
Vi ser att du har en relevant teknisk eftergymnasial utbildning, exempelvis som ingenjör inom väg/vatten, bygg eller miljö, alternativt en yrkeserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och innehar B-körkort för manuell växling.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser att du som person är utpräglat resultatorienterad och arbetar ambitiöst för att nå högt uppsatta mål. Du är en naturlig relationsskapare som tar sociala initiativ och har lätt för att knyta nya kontakter, samtidigt som din samarbetsförmåga gör att du prestigelöst hittar lösningar som gynnar det gemensamma målet
Tjänsten kräver säkerhetsklassning.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, semesterväxling, samt möjlighet till hybridarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
