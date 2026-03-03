Projektledare
2026-03-03
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen, Kommunfastigheter och Måltidsservice. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 medarbetare och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Projektenheten inom tekniska divisionen har som uppdrag att driva Nyköping kommuns större investeringsprojekt.
Arbetsuppgifter
Söker du ett jobb där du kan göra skillnad för medborgare och företagare i ett Nyköping som utvecklas? Är du intresserad av utveckling av samhällets fysiska miljö och en hållbar utveckling? Vi står inför flera spännande investeringsprojekt och vill nu stärka vårt team på Projektenheten. Därför söker vi nu två erfarna projektledare som självständigt kan driva bygg- och anläggningsprojekt från start till mål.
Som projektledare ansvarar du för att säkerställa projektets tid, kostnad och innehåll. I rollen kommer du medverka i förstudie och utredningar, ansvara för projektering samt byggnation innan anläggningen överlämnas till förvaltning. Du tar fram beslutsunderlag, leder projektering, upprättar förfrågningsunderlag och driver entreprenaden samt ansvarar för projektet ekonomiskt. I rollen samarbetar du nära kollegor från flera av kommunens verksamheter för att skapa hållbara och välfungerande lösningar för både slutkund och brukare.
Projektenheten uppdrag omfattar både bygg- och anläggningsprojekt så vi söker dig som har en bred och mångsidig erfarenhet från olika typer av projekt. Du trivs i en varierad vardag, är van att hantera både tekniska och praktiska utmaningar och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Din flexibilitet och helhetssyn gör att du kan bidra i allt från tidiga planeringsskeden till genomförande och färdigställande.
Vi erbjuder en arbetsplats där det finns ett starkt engagemang och en verksamhet som ger dig möjligheten att jobba med utvecklande samt utmanande projekt och där du är med och bidrar till hållbar stads- och infrastrukturutveckling. Vi värnar om en gemenskap som är värdestyrd, omtänksam och välkomnar mångfald. Vi tror att en kombination av handlingsutrymme och ansvar leder till fantastiska prestationer och ger dig därför de verktyg du behöver för att lyckas.
Projekt som vi just nu arbetar med är exempelvis Nyköpings resecentrum, Hemgårdspassagen, Östra infarten, ombyggnation av Repslagargatan/Brunnsgatan, avloppsreningsverk i Runtuna, Släbroskolan, LSS-bostäder, ny återvinningscentral, ny avfallsanläggning, ny överföringsledning, utbyggnad av gator och VA för framtida exploateringar m.fl..
Spännande och utmanande projekt framöver är återstående investeringsprojekt kopplat till Nyköpings resecentrum, övrig utveckling kring Ostlänken såsom Skavsta samt stads- och infrastrukturprojekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant teknisk högskoleutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Har flerårig erfarenhet av att självständigt leda investeringsprojekt kopplat till anläggnings- och byggbranschen, med ansvar för tid, kostnad och funktion vilket betyder att du har arbetat som projektledare eller motsvarande på kommun/myndighet, projekterande/byggledande konsult eller entreprenör.
• Gärna har goda kunskap inom entreprenadjuridik, AMA och AB publikationer samt kompetens som BAS-P/U
• Innehar B-körkort
• Har erfarenhet av anläggningsprojekt
• Har erfarenhet av byggprojekt
• Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Som person är du kommunikativ, strukturerad och tar eget initiativ. Du är noggrann, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Det är viktigt att du är uthållig och arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut.
Individuell lönesättning.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
