Projektledare
Nano Miljö AB / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2025-10-29
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nano Miljö AB i Södertälje
NanoMiljö AB:
Är ett företag etablerat inom service och installation av medicinska gaser, industriella gasanläggningar, gasol, samt avancerad svetsning och projektering. Våra uppdrag omfattar allt från sjukhus till industriella anläggningar - alltid med högsta krav på kvalitet och säkerhet.
Tjänsten:
NanoMiljö söker åter en projektledare som hos oss får ansvar för planering, samordning och genomförande av våra projekt tillsammans med vårt erfarna team.
Tjänsten innefattar allt från första kundkontakt till färdig installation. Du arbetar nära både kunder, leverantörer, övriga entreprenörer för att säkerställa kvalitet, säkerhet och tidsramar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och följa upp installationsprojekt inom gas- och rörsystem
Upprätta tidsplaner, budget och resursfördelning
Säkerställa att arbetet följer bransch-standarder, regelverk och interna kvalitetskrav
Vara företagets representant gentemot kund och underentreprenörer
Driva förbättringar och bidra till teknisk utveckling inom företaget
• Vi söker dig:
Som har erfarenhet av projektledning inom gasinstallation, rörinstallation, processindustri eller liknande arbete.
Som är strukturerad, lösnings orienterad och trivs med både teknik och människor
Sam har viss erfarenhet och förståelse för svetsning.
Som har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är tekniskt sinnad och förstår hur saker integrerar
Trivs att arbeta i både team och självständigt, ödmjuk, socialt kompetent, strukturerad och nyfiken
Vi Erbjuder
Ett varierat och självständigt arbete med stor påverkan
Kompetenta kollegor och en platt organisation med korta beslutsvägar
Möjlighet att arbeta med spännande projekt inom varierande områden
Utvecklingsmöjligheter och fortbildning inom våra specialområden
Arbete under eget ansvar med flexibla arbetstider
Krav: B-körkort, svenska tal och skrift.
Placering: Kontor och verkstad ligger i Södertälje.
Vissa resor kan förekomma i tjänsten men är inte på daglig basis.
Tjänsten är en heltidstjänst med sex månaders provanställning och goda möjligheter till tillsvidareanställning. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag. Fast marknadsmässig månadslön utgår. Nanomiljö tillämpar kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Via Mail
E-post: Info@nanomiljo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nano Miljö AB
(org.nr 556605-4150) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nano Miljö AB Jobbnummer
9580594