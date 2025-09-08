Projektledare - Transport och lagring
Vi söker en erfaren projektledare till ett strategiskt uppdrag inom transport och lagring kopplat till CCS (Carbon Capture and Storage).
Uppdraget innebär att leda och koordinera arbetet med att etablera en komplett transportkedja för koldioxidavskiljning och permanent lagring.
Rollen kräver vana vid komplexa projekt med många intressenter samt djup erfarenhet av avtalsförhandlingar, offentlig upphandling och samverkan med både tekniska och juridiska parter. Du blir en nyckelperson i att säkra projektets framdrift, kvalitet och leverans mot ambitiösa klimatmål.Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera avtalsförhandlingar mellan projektets parter
Säkerställa att avtal täcker hela transportkedjan och uppfyller tekniska, juridiska och kommersiella krav
Upprätta och följa upp projektplaner, tidplaner och milstolpar kopplade till avtalsprocessen
Vara länken mellan tekniska experter, juridiska rådgivare och beslutsfattare
Identifiera och hantera risker kopplade till avtal och leveranser
Rapportera status och avvikelser till styrgrupp och projektledning
Bidra till strategiska beslut kring leverantörsval och samarbetsformer
Skallkrav
Minst 10 års erfarenhet av projektledning inom komplexa tekniska projekt, gärna inom energi, transport eller närliggande industri
Dokumenterad erfarenhet av avtalsförhandlingar och samverkansprocesser i större projekt
Erfarenhet av offentlig upphandling, inklusive kravställning, uppföljning och leverantörsdialog
Förmåga att koordinera mellan flera parter och intressenter
God förståelse för regulatoriska och juridiska ramar kopplade till tekniska leveranser
Erfarenhet av att leda projekt inom offentlig sektor eller i samverkan med offentliga aktörer
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av elektrifiering, laddinfrastruktur eller hållbarhetsprojekt
Erfarenhet av nya affärsmodeller eller transportkedjor
Erfarenhet av samverkan med energibolag eller kommunala aktörer
Erfarenhet av budgetplanering, riskhantering och rapportering till styrgrupper
Erfarenhet av Antura som projekthanteringsverktyg
Erfarenhet från uppdrag i Skåne-regionen
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar på olika nivåer.
