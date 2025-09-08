Projektledare - Transport och lagring

Vi söker en erfaren projektledare till ett strategiskt uppdrag inom transport och lagring kopplat till CCS (Carbon Capture and Storage).

Uppdraget innebär att leda och koordinera arbetet med att etablera en komplett transportkedja för koldioxidavskiljning och permanent lagring.

Rollen kräver vana vid komplexa projekt med många intressenter samt djup erfarenhet av avtalsförhandlingar, offentlig upphandling och samverkan med både tekniska och juridiska parter. Du blir en nyckelperson i att säkra projektets framdrift, kvalitet och leverans mot ambitiösa klimatmål.

Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera avtalsförhandlingar mellan projektets parter

Säkerställa att avtal täcker hela transportkedjan och uppfyller tekniska, juridiska och kommersiella krav

Upprätta och följa upp projektplaner, tidplaner och milstolpar kopplade till avtalsprocessen

Vara länken mellan tekniska experter, juridiska rådgivare och beslutsfattare

Identifiera och hantera risker kopplade till avtal och leveranser

Rapportera status och avvikelser till styrgrupp och projektledning

Bidra till strategiska beslut kring leverantörsval och samarbetsformer

Skallkrav

Minst 10 års erfarenhet av projektledning inom komplexa tekniska projekt, gärna inom energi, transport eller närliggande industri

Dokumenterad erfarenhet av avtalsförhandlingar och samverkansprocesser i större projekt

Erfarenhet av offentlig upphandling, inklusive kravställning, uppföljning och leverantörsdialog

Förmåga att koordinera mellan flera parter och intressenter

God förståelse för regulatoriska och juridiska ramar kopplade till tekniska leveranser

Erfarenhet av att leda projekt inom offentlig sektor eller i samverkan med offentliga aktörer

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av elektrifiering, laddinfrastruktur eller hållbarhetsprojekt

Erfarenhet av nya affärsmodeller eller transportkedjor

Erfarenhet av samverkan med energibolag eller kommunala aktörer

Erfarenhet av budgetplanering, riskhantering och rapportering till styrgrupper

Erfarenhet av Antura som projekthanteringsverktyg

Erfarenhet från uppdrag i Skåne-regionen

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar på olika nivåer.

