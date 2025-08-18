Projektledare - Språkutveckling och sysselsättning
2025-08-18
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vi söker en engagerad och strukturerad projektmedarbetare som ingå vårt integrationsprojekt "Språkutveckling & sysselsättning" under perioden 2026-01-01 till 2028-12-31.
Projektet är en del av Arbetsmarknads- och integrationsenheten som tillhör Näringslivs- och utvecklingsavdelningen på Älvkarleby kommun. På enheten jobbar fem medarbetare varav en blir din närmaste kollega i projektet. Du kommer att vara direkt underställd Näringslivs- och utvecklingschef.
Projektet syftar till att ge tredjelandsmedborgare - personer som kommer från länder utanför EU - en stark start i Sverige. Genom tidiga, individanpassade insatser inom språk, arbetsmarknad, hälsa och samhällsinformation vill vi skapa bättre förutsättningar för målgruppen att snabbt etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, civilsamhället och andra aktörer. Insatserna kan till exempel vara yrkesinriktad språkpraktik, stöd i digitala tjänster, coachning, validering av kompetens, sociala aktiviteter och hälsofrämjande åtgärder. Målet är att fler ska bli självförsörjande, känna sig delaktiga och kunna ta del av samhällets möjligheter - från dag ett.
Som projektmedarbetare kommer du att:
- Erbjuda och utveckla arbetsmarknadsinsatser
- Planera, genomföra och följa upp projektets språk- och hälsoaktiviteter
- Planera och leda gruppaktiviteter som främjar hälsa, språkutveckling och social
- Anskaffa, samordna och följa upp praktiker inom kommunen
- Genomföra individuella kartläggningar, dokumentera och utvärdera insatsen
- Samverka med andra organisationer och myndigheter
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor, språkutveckling eller liknande områden
- Har arbetat i projekt och med anskaffning av praktikplatser, och som arbetar strukturerat med planering, genomförande och uppföljning
- Har förmåga att skapa goda relationer och samverka med olika aktörer, såsom myndigheter och civilsamhället
- Är flexibel, lösningsorienterad och har ett starkt engagemang för att skapa möjligheter för målgruppen
- Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- Har en relevant högskoleutbildning, till exempel inom samhällsvetenskap, pedagogik, socialt arbete eller annan likvärdig erfarenhet.
- B-körkort
Meriterande
- Kunskaper i andra språk är meriterande
- Har etablerat nätverk
Sista ansökningsdag 7 september
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
