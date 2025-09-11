Projektledare - Förbättringsinitiativ & Automatisering
2025-09-11
Vi söker en kvalificerad projektledare för att driva IT-relaterade förbättringsprojekt med fokus på rapportering, automatisering och effektivisering i nära samverkan med IT och ledning för konsultuppdrag till vår kund Siemens Energy i Finspång.
Plats: Finspång
Omfattning: Konsultuppdrag / Heltid
Start: Oktober 2025
Om uppdraget
Vi söker en driven och strukturerad projektledare som vill vara med och leda flera mindre IT-relaterade förbättringsprojekt. Du kommer att spela en nyckelroll i att effektivisera och automatisera processer kopplade till projektuppföljning, rapportering och finansiell kontroll.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
• Leda och samordna mindre förbättringsrelaterade IT-projekt.
• Ansvara för uppföljning av projektstatus, KPI:er och finansiella nyckeltal.
• Identifiera och driva automatisering av manuella arbetsmoment.
• Vara länken mellan operativa team, IT-avdelning och ledning.
• Rapportera löpande till uppdragsgivare inom projektledningens ledningsgrupp.
Vi söker dig som har
• Minst 5 års erfarenhet av projektledning, gärna inom IT- eller förbättringsprojekt.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.
• God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta med olika intressenter.
• Kunskap i: Microsoft 365, Power BI, SAP, Primavera
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Erbjudande
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
