Projektledare - Eldistribution, Distrikt Nord
2025-11-03
Vill du leda framtidens elnät?
Sverige elektrifieras i rekordfart - och Eltel står mitt i centrum av den utvecklingen. Vi designar, bygger och underhåller elnät som får samhällen att fungera, från norr till söder. Nu söker vi en erfaren och driven projektledare till vårt Distrikt Nord. Här blir du en nyckelspelare i vårt uppdrag för E.ON, där vi bygger och förnyar elnät för framtiden.
Om rollen
Som Projektledare inom eldistribution har du det fulla ansvaret för dina projekt - från planering till överlämning. Du leder, följer upp och utvecklar arbetet så att projekten levereras i tid, inom budget och med hög kvalitet.
Du arbetar nära våra montörer, kunder och underentreprenörer och har en central roll i att se till att allt fungerar - tekniskt, ekonomiskt och praktiskt. En vanlig vecka innehåller både projektstyrning på kontoret och uppföljning ute i fält, minst ett platsbesök i veckan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna projekt inom eldistribution upp till 36 kV (ny- och ombyggnation samt underhåll).
Ansvara för tidplan, budget, resurssättning, uppföljning och riskhantering.
Ha daglig kontakt med montörer och säkerställa en trygg, säker och effektiv arbetsmiljö.
Delta i bygg- och kundmöten, hantera fakturering och rapportering.
Samverka med kunder, leverantörer och underentreprenörer.
Medverka i offertarbete och anbudsprocesser (AB 04 / ABT 06).
Kort sagt - du håller ihop helheten och ser till att projekten rullar från start till mål.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Du är en självgående och engagerad projektledare som gillar att arbeta mot tydliga mål. Du trivs när du får ansvar, har lätt för att samarbeta och bygger starka relationer med både kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen behöver du:
Erfarenhet inom eldistribution, exempelvis som projektledare, elprojektör, beredare eller distributionselektriker.
Kunskap om entreprenadjuridik (AB 04 / ABT 06).
Utbildning eller erfarenhet av BAS-U/BAS-P, AMA, ESA och EBR.
God datorvana, särskilt i Excel och övriga Office-paketet.
B-körkort.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Högskoleingenjörsexamen inom elkraft.
Projektledarutbildning och vana vid ekonomisk uppföljning/resultatstyrning.
Om Distrikt Nord
Du tillhör avdelningen Power Nord och rapporterar till Avdelningschef. Distriktet omfattar hela Norrland, med kontor i Sundsvall, Östersund och Umeå. Du kommer utgå från kontoret i Östersund. Resor inom regionen förekommer. Projekten varierar i storlek och omfattning - allt från korta anslutningsjobb till större nybyggnadsprojekt med flera aktiva arbetslag samtidigt.
Varför Eltel?
Hos oss får du vara en del av något större. Vi bygger den infrastruktur som möjliggör övergången till ett fossilfritt samhälle.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och fina förmåner.
Frihet under ansvar och flexibla arbetstider.
Hybrid arbetsplats - möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Stora utvecklingsmöjligheter inom teknik, ledarskap och projektstyrning.
Ett starkt lag med kollegor som stöttar och inspirerar varandra.
Hos Eltel är säkerhet, kvalitet och hållbarhet alltid i fokus. Vi har nollvision för arbetsskador och arbetar aktivt för en inkluderande kultur där olikheter ses som en styrka.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare (inleds med 6 månaders provanställning)
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Energi
Arbetstid: 07:30-16:00, med flex
Anställning sker efter godkänd bakgrundskontroll.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund Eltel, men alla frågor hänvisas till Anna Lee på StudentConsulting, anna.lee@studentconsulting.com
Urval sker löpande, så tveka inta att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
