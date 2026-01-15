Projektkoordinator inom global studentrekrytering
2026-01-15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten kommer vara placerad vid avdelningen Global studentrekrytering vid sektionen Globalt engagemang inom Lunds universitets gemensamma förvaltning.
Inom sektionen är vi totalt ca 50 personer varav 10 personer arbetar vid teamet för Global studentrekrytering (GSR). Teamets uppdrag är att rekrytera studenter från hela världen till universitets över 140 internationella kandidat-och mastersprogram. I teamet ingår regionala rekryteringsansvariga, samordnare av CRM, kommunikationspartner, rekryteringsassistent, samt stipendiehandläggare och migrationsstöd.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Lunds universitet söker en projektkoordinator för att bistå teamet i ett antal innehållsprocesser kopplade till CRM-systemet för global studentrekrytering, samt att implementera nya digitala verktyg kopplade till studentkommunikationen. Du är ansvarig för att bygga kommunikationsflöden i vårt gemensamma CRM-system och att utforma innehållet i den kommunikationen. I rollen ingår även att implementera AI-verktyg eller andra digitala plattformar kopplade till studentkommunikationen och CRM-systemet. Tjänsten har fokus på kommunikationsflöden och innehåll, snarare än teknik, men det är viktigt att ha en teknisk förståelse, samt ett öga för design.
I arbetet ingår även att samarbeta med leverantörer och hela teamet för att anpassa och optimera arbetsprocesser och system för Lunds universitets verksamhet och teamets rekryteringsaktiviteter.
Det är viktigt att du har ett processorienterat arbetssätt, att du kan arbeta självständigt, men också att du har ett gott samarbete med övriga i teamet. Det är av största vikt att kunna jobba mot rörliga mål och att vara lyhörd för teamets önskemål och behov vad gäller stödet till rekryteringsarbetet. Marknadsförings- och rekryteringsarbetet är under ständig utveckling och förändring och det är därför viktigt att systemen, innehåll och processer anpassas efter detta.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har högskoleutbildning, minst en kandidatexamen inom ett relevant område (marknadsföring, IT, digitala medier, kommunikation eller liknande)
- Du har erfarenhet av arbete i CRM-system, gärna inom utbildning
- Du måste kunna växla mellan övergripande processer och små detaljer
- Erfarenhet från kommunikationsflöden, digitalt innehåll och god förståelse för studentrekryteringsprocesser
- Mycket god samarbets- och problemlösningsförmåga
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift (teamets arbetsspråk är engelska), samt har mycket goda kunskaper i svenska
- Du har god förståelse och intresse för marknadsföring/kommunikation gentemot externa målgrupper
- Du är en duktig skribent och har kunskaper i grafisk design
Meriterande för anställningen är:
- Du har erfarenhet av att jobba med CRM-strukturer kopplade till marknadsföring, lead management, försäljning eller kundsupport
- Du har erfarenhet av att implementera AI-verktyg i kommunikationsflöden, är tekniskt intresserad och är snabb att anamma nya verktyg
- Du har erfarenhet av innehållsskapande och design för marknadsföring via epost
- Erfarenhet av internationellt arbete och/eller internationella studier
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet innebär kontakter på alla nivåer inom Lunds universitet och förutsätter därför god kommunikationsförmåga samt god pedagogisk förmåga. Som person är du mycket noggrann, serviceinriktad och sätter en personlig ära i att åstadkomma arbete av hög kvalitet. Du är flexibel, lyhörd, analytisk och strukturerad. Du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och trivs med ett högt arbetstempo. Du är duktig på att relatera till olika människor och på att bygga relationer. Inte minst är du internationellt orienterad och intresserad av högre utbildning.
Övrigt
Tidsbegränsad anställning under perioden 2026-03-02 till 2026-12-31, eller enligt överenskommelse.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Sektionen Globalt engagemang arbetar med att ge stöd och service till universitetets ledning, fakulteter eller motsvarande samt studenter för att stärka och utveckla Lunds universitets internationella genomslag inom forskning, utbildning, innovation och samverkan.
Sektionen arbetar med att utveckla och implementera internationella strategier genom arbetet med Global Dynamic Engagement (GDE) men även Global Responsible Engagement (GRE) och Global Sustainable Engagement (GSE). Inom sektionen ansvarar man för övergripande processer inom Erasmus, Europaalliansen EUGLOH, nätverken LERU och U21 samt globala initiativ och projekt. Man arbetar även med studentrekrytering till internationella utbildningar och därtill hörande frågor kring studieavgifter och stipendier. Sektionen ansvarar för det universitetsövergripande arbetet med alumnrelationer. Sektionen arbetar även med internationell studentmobilitet, stipendiehantering och migrationsfrågor samt står värd för University of California Study Center.
