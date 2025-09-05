Projektinköpare
2025-09-05
Om jobbet
Vi söker en Projektinköpare för placering norra Stockholm.
Vanliga arbetsuppgifter
Som projektinköpare kommer du att ansvara för välja leverantörer, begära in prisuppgifter och leveranstider, samt hantera rekvisitioner och beställningar. Du följer upp leveranser, kontaktar leverantörer vid förseningar och ser till att gods och artiklar fördelas till interna mottagare. Du kommer att hantera inköp av både prototyper och standardprodukter.
Eftergymnasial utbildning
Minst två års erfarenhet av rollen som inköpare
Flytande i svenska och engelska
Varför ska du välja Northcon
På Northcon tillvaratar vi och värdesätter kompetens, erfarenheter och olikheter. Vi tror att du kan bidra med det som gör just dig unik, din kompetens, dina erfarenheter och din förmåga att se saker ur ett nytt perspektiv. Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
