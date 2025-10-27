Projektingenjör till Videntes Västervik
2025-10-27
Videntes fortsätter sin tillväxtresa och
personalstyrkan behöver utökas ytterligare. Nu söker vi deras nästa
projektingenjör inom samhällsbyggnation till kontoret i
Västervik.
Är du intresserad av byggprojekt inom
infrastruktur och har en eftergymnasial teknisk utbildning är detta en
utmanande och utvecklande roll för dig.
Om rollen
Som projektingenjör
hos Videntes arbetar du tätt ihop med projektledarna och stödjer dem i olika
projekt. Du kommer i första hand arbeta i projekt inom infrastruktur. Som
projektingenjör/projektledare kommer du i samråd med projektledare och
projektgrupp planera projektets organisation, tidplan, kostnadskalkyl med mera.
Du kommer även hantera löpande frågor och ärenden från kunder samt administrera
dessa.
Exempel på
arbetsuppgifter:
• Planera projektens
organisation, tidplan, kostnadskalkyl m.m
• Administrera och
arbeta fram underlag och annan relevant projektadministration
• Uppföljning och
bevakning att pågående projekt följer ingångna avtal och kontrakt
• Stödja i granskning av
fakturor
• Delta och administrera
bygg- och projektmöten
• Fysiska platsbesök på
projektsajter och kontakt med utförare
Du kommer vara
placerad på Videntes kontor i Västervik och primärt arbeta i projekt längs
östra och inre Småland.
I tjänsten som projektingenjör
söker vi dig som har:
För att passa i rollen
är du antingen i inledningen av din karriär med dokumenterat intresse för
samhällsbyggnation med fokus på infrastruktur. Eller så har du några års
relevant arbetslivserfarenhet från liknande roller och söker en ny utmaning.
Som person är du serviceinriktad
och driven. Du är självständig, har ett eget inre driv och får saker att hända.
Videntes ledord är
Strukturerade, Engagerade och Kommunikativa. Att vara strukturerad innebär att
du har en naturlig fallenhet för ordning och reda samt följer angivna
riktlinjer och ramar. Engagemang innebär att du är delaktig och har ett inre
driv att utvecklas och prestera bra. Att vara kommunikativ innebär att du är
ödmjuk, förtroendeingivande och har förmågan att skapa och upprätthålla en hög
servicenivå och professionella relationer med dina kunder och kollegor.
Skallkrav*Högskoleingenjör inom
bygg med inriktning väg&vatten
• Flytande svenska och
engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:*Civilingenjörsexamen
med inriktning mot infrastruktur och anläggning
• Relevant
arbetslivserfarenhet som projektingenjör eller projektledare inom
samhällsbyggnation och infrastruktur
Om Videntes
Videntes är ett stolt
värderingstyrt bolag som erbjuder professionell projektledning för
samhällsbyggnadsprojekt. Videntes hjälper sina kunder med helheten inom
projektledning genom att skapa värde i varje steg av projektets livscykel
utifrån kundens specifika verklighet.
Som anställd kommer du
ingå i ett härligt och kompetent team som strävar efter att utvecklas och
tillhandahålla bäst möjliga service till sina kunder. Arbetsmiljön präglas av
engagemang och delaktighet.
Videntes hanterar en
total projektbudget åt kund på över 1 miljard kronor. Lokalerna är belägna i
Huskvarna (huvudkontor) och Västervik.
Som
projektingenjör/projektledare kommer du sitta i Västervik.
Läs mer om Videntes
på www.videntes.se
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via
Publiceringsdatum2025-10-27
Placeringsort: Västervik
Omfattning: Heltid,
dagtid
Start: Februari 2026
Vi går igenom
ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag. Ansök redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51478_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9576100