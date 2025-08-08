Projektingenjör till Trafikförvaltningen
Nu söker vi en projektingenjör med driv till ett spännande uppdrag med start 24 augusti tom 31 december.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start 24/8 tom 31/12-2025 med option på förlängning. Uppdraget är på heltid (100%) och du kommer att vara placerad på enheten i Barkaby. Du kommer att vara anställd hos Bemannia då kunden inte godkänner underleverantörer.
Uppdraget innebär att vara en viktig kugge i arbetet med att bygga ut Stockholms tunnelbana mellan Akalla och Barkarby. Uppdraget består i huvudsak av att bistå projekt- och byggledningen under produktionsskedet av utbyggnaden av nya tunnelbanan och utföra därmed förknippade administrativa uppgifter.
Dina arbetsuppgifter
Första steget av kontering och granskning av fakturor i Agresso.
Hantering av dokumentation (minnesanteckningar, underrättelser, frågor från entreprenören, reviderings-PM, protokoll och verifikat samt vid behov diarieföring).
Hålla entreprenadens kontraktsblad uppdaterat.
Uppföljning av att entreprenader genomförs enligt ställda krav och villkor.
Uppföljning av entreprenadernas framdrift avseende kostnader, tider, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet.
Att säkerställa att entreprenörens kontrollplaner tas fram, att kontroller utförs, följs upp och dokumenteras av entreprenören.
Att bevaka att slutdokumentationen från entreprenören erhålls i tid.
Administrera och hantera dokumentation kopplat till provningar, entreprenadbesiktningar, ibruktagningsbesiktningar samt leveranser och överlämningar till TF. Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsexamen.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från bygg och installationsprojekt varav ett projekt inkluderat överlämning.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som PING i en beställarorganisation.
Minst tre 2 års erfarenhet av arbeten i bygg och installationsentreprenad.
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet av arbete med ekonomiuppföljning.
Minst 3 års erfarenhet av KMA-arbete i en bygg-, bana eller installationsentreprenad.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20/8.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700
Ersättning
