Projektingenjör
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg
2026-05-29
Vi söker en Projektingenjör till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Projektingenjör fungerar du som projektledningsstöd till projektledare, specialister och övriga projektmedlemmar i järnvägsprojekt. Rollen innebär att stödja ledning och styrning av projekt avseende tid, kostnad och innehåll, samt att självständigt planera, genomföra och följa upp arbetsuppgifter inom projektets olika delar.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Agera samordnande samt stöd till projektledare och projektorganisation i projektrelaterade frågor.
Bistå med framtagning och uppföljning av projektstyrande dokumentation och processer.
Driva, bereda och vid behov företräda projektledaren i överenskomna frågor.
Upprätta, uppdatera, följa upp och rapportera projektets tidplan i aktuella systemstöd.
Hantera projektets ekonomi genom prognoser, fakturahantering, uppföljningar och ekonomiska underlag.
Stödja upprättande, uppdatering och uppföljning av kontrollprogram, kravlistor och avvikelser.
Samordna riskhantering, riskuppföljning, behandlingsplaner och implementering av riskreservsmodell.
Hantera leverantörsförfrågningar, avrop samt stödja framtagande av uppdragsbeskrivningar och förfrågningsunderlag.
Hantera extern kommunikation, samordna informationsinsatser samt bistå med strategiska kommunikationsdokument.
Ge administrativt stöd genom protokollföring, dokumenthantering, diarieföring, behörighetshantering, mötesadministration och uppdatering av projektstyrande dokument.
Ta fram sammanställningar, presentationer och rapporter samt vid behov hantera säkerhetsklassad information och SUA-analyser.
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi, teknik eller anläggning, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som Trafikverket sammantaget bedömer som likvärdig.
Som person ska du vara resultatorienterad och drivas av att arbeta i en föränderlig miljö samt anta utmaningar i det dagliga arbetet. Det krävs att du har en god förmåga att ta initiativ, skapa goda relationer, samarbeta och är intresserad av samhällets utveckling.
Minst 3 (tre) års erfarenhet inom de senaste 6 (sex) åren av arbete som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektör eller arbetsledare, projektkoordinator, eller projektekonom, alternativt motsvarande arbetsroll som beställaren bedömer som likvärdig. Du ska ha haft minst 80% sysselsättningsgrad i uppdraget vilka enskilt ska ha haft en produktionsbudget på minst 50 mnkr.
Erfarenhet av prognosläggning, kostnadsuppföljningar samt fakturahantering.
Erfarenhet av riskhantering och god erfarenhet av tidsplanering i projekt. Tidsplaneringen syftar till erfarenhet och kunskap i arbetsverktyget MS Project.
Mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet
Erfarenhet av Trafikverkets administrativa system C7, projektportalen, Projectwise, eller motsvarande som beställaren bedömer som likvärdig.
God svenska i tal och mycket god svenska i skrift.
Körkort för personbil.
Meriterande
Utbildning och god kunskap inom AB, ABT, ABK.
Utbildning inom BASÄVISTA (Att enskilt vistas i spår). Utbildningen ska vara genomförd under de senaste tre åren.
Du har arbetat i minst 3 år (80% sysselsättningsgrad) i järnvägsprojekt med arbetsuppgifter motsvarande det som nämns under arbetsbeskrivning.
Du har minst två (2) års erfarenhet av ekonomiuppföljning och prognosläggning inom anläggningsprojekt. Du har även erfarenhet av att arbeta i Trafikverkets system C7 samt av prognosläggning inom Trafikverket.
Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande i sitt arbete. Med samarbetsförmåga avses att du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG
Centio
