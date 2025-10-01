Projektingenjör
2025-10-01
Vi på Future People söker en projektingenjör till myndighet på Kungsholmen
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen
Vi söker nu en granskningssamordnare/projektingenjör som konsult via Future People till ett uppdrag hos en myndighet på Kungsholmen. Rollen innebär att ansvara för och stötta delportföljens projekt i arbetet med granskning av handlingar samt att vid behov avlasta projektledare och projekteringsledare med att strukturera och driva projektarbetet.
Du blir en del av ett engagerat team och får arbeta nära både projektorganisationen och externa aktörer. Här får du möjlighet att bidra med din erfarenhet inom bygg- och anläggningsprocessen, CAD/informationsmodeller och projektstyrning i ett av Stockholms mest betydelsefulla stadsutvecklingsprojekt.
Obligatoriska krav:
Minst yrkeshögskoleutbildning inom teknik, byggnation eller infrastruktur alternativt gymnasieexamen + minst 6 års erfarenhet från arbete i branschen.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete i projektorganisation i multidisciplinärt projekt med flertal gränssnitt mot andra intressenter och en projektbudget >50 miljoner SEK.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att som projektmedlem haft en aktiv roll i projekterings- och byggprocessen inom liknande verksamhet (kollektivtrafik, infrastruktur, bygg och anläggning etc.).
Minst 1 års erfarenhet av att använda Navisworks eller likvärdigt program, CAD-filer och informationsmodeller för granskning eller inhämtning av information.
Minst 1 års erfarenhet av att administrera webbaserade projektytor och lagringstjänster, t.ex. SharePoint eller Webforum.
Mervärdeskrav:
Minst 2 års erfarenhet av att som konsult eller anställd ha arbetat inom offentlig myndighet/förvaltning.
Minst 2 års erfarenhet av dokumentsamordning, projektadministration och/eller granskningssamordning.
Minst 1 års erfarenhet av att använda Bluebeam som verktyg vid granskning av handlingar.
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: November Sista dag att ansöka är 14/10
