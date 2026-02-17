Projekteringsledare Järnväg
2026-02-17
Vi söker en Projekteringsledare inom Järnväg till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 80-100%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som projekteringsledare inom sektion Järnväg leder, samordnar och följer du upp projekteringsarbetet inom investeringar i lokalbanesystemet. Rollen innebär ansvar för att projekteringen bedrivs strukturerat, effektivt och i enlighet med styrande dokument och tekniska riktlinjer, med fokus på kvalitet, samordning och beslutsstöd. Du stödjer projektledaren i planering, uppföljning och styrning, samt säkerställer att tekniska lösningar är samordnade, byggbara och förvaltningsbara.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna granskning av systemhandling (SH) samt hantera identifierade brister, risker och avvikelser
Ansvara för samordning och framdrift i arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag (FU)
Ge byggstöd under genomförandeskedet, inklusive tekniska frågor, ändringar och gränssnitt mot entreprenad
Medverka i överlämningsarbetet till förvaltning genom stöd i tekniska frågor, dokumentationsgranskning och samordning inför driftsättning
Säkerställa att projekteringen uppfyller krav avseende funktion, säkerhet, kvalitet, tid och kostnad
Samordna teknikområden såsom arkitektur, elkraft, signal, tele, mark och angränsande discipliner
Stödja projektledaren i planering, uppföljning och styrning av projekteringsarbetet, inklusive tidplaner, resursplanering, riskhantering och avvikelsehantering
Säkerställa att kravhantering, ändringshantering och kvalitetssäkring sker enligt fastställda processer och arbetssätt
Leda och delta i projekteringsmöten, tekniska möten, samordningsmöten och granskningsmöten
Samverka med interna kravställande specialister, förvaltningsorganisation, externa konsulter, entreprenörer och övriga berörda intressenter
Ta fram och förbereda tekniska och administrativa beslutsunderlag till projekt- och programledning samt beställargrupp
Ansvara för kontinuerlig dokumentation, uppföljning och kunskapsöverföring inom projekt- och linjeorganisationen
Krav (OBS, obligatoriska)
Ingenjörsutbildning (minst 2 år) med teknisk inriktning eller motsvarande teknisk kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet under minst 8 år. En YH-utbildning med teknisk inriktning, ex elingenjör/elkraftsingenjör eller järnvägsingenjör/anläggningsingenjör kan anses likvärdig.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom projekterings- och byggprocessen i komplexa infrastruktur- eller anläggningsprojekt. Roller som ger erfarenhet: projekteringsledare, projektledare, projektingenjör, arbetsledare, platschef, entreprenadingenjör, teknisk specialist, teknikansvarig, teknikförvaltare
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som projekteringsledare eller i motsvarande samordnande roll under sammanlagt minst tre (3) år i komplexa infrastrukturprojekt, där rollen omfattat ledning och samordning av projektering.
Du ska ha lett eller samordnat framtagande av FU i minst två (2) projekt inom anläggning eller spårbunden trafik, inklusive tekniska handlingar och administrativa delar.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet från minst två (2) projekt inom spårbunden trafik där projektering har genomförts i anläggning med pågående trafik, och där arbetet har planerats, samordnats och genomförts på ett sådant sätt att trafikdriften kunnat fortgå utan oplanerade driftstörningar.
Du ska ha deltagit i minst ett (1) överlämningar till förvaltning, där arbetet omfattat granskning av relationshandlingar och teknisk dokumentation inför drift.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du ska ha minst 3 års erfarenhet av arbete i eller på uppdrag av beställarorganisation inom infrastruktur eller kollektivtrafik.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet i rollen som projekteringsledare och/eller teknikansvarig (TA) inom Högspänning eller Lågspänning från minst ett (1) projekt där likriktarstationer för järnväg utgjort projektens huvudsakliga innehåll. Den sammanlagda erfarenheten i dessa roller ska uppgå till minst ett (1) år.
Du ska ha erfarenhet från att granska i verktyget Bluebeam från minst 2 projekt. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
