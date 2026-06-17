Projekteringsledare bygg
Bustos Konsulttjänster AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vem är du?
För att trivas i rollen som projekteringsledare behöver du ha erfarenhet av att samordna och driva projektering inom bostadsbyggande. Du har en god förståelse för byggprocessens olika skeden och är van att arbeta nära beställare, konsulter och produktion för att säkerställa att projekten genomförs enligt uppsatta mål avseende kvalitet, tid och ekonomi.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och samarbete mellan olika discipliner samt trivs i en roll där du får ta ansvar och driva frågor framåt.
Vi söker dig som:
Har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom bygg, samhällsbyggnad eller liknande relevant utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har 2–5 års erfarenhet som projekteringsledare inom byggbranschen
Har erfarenhet av bostadsprojekt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Innehar B-körkort
Detta är en rekrytering vilket innebär att Bustos Konsulttjänster AB ansvarar för rekryteringsprocessen, men du kommer bli anställd hos kund.
Du blir erbjuden
Du får möjligheten att arbeta hos en etablerad aktör inom bostadsutveckling där du blir en viktig del av projektens framgång. Här erbjuds du en utvecklande roll med stort eget ansvar, engagerade kollegor och goda möjligheter att växa vidare inom verksamheten.
Om Bustos Konsulttjänster AB
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att skapa långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. Vår affärsidé bygger på kärnvärdena ÄKTA – Ärlighet, Kompetens, Tillsammans och Anpassningsbarhet – samtidigt som vi värderar kvalitet mycket högt. Detta har bidragit till vår starka tillväxt och ett ständigt inflöde av spännande uppdrag och projekt.
För att fortsätta vår utveckling söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7928712-2057508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://bustoskonsulttjanster-1746019372.teamtailor.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
9967926