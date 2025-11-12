Projekteringsledare Anläggning
Vi söker en Projekteringsledare Anläggning till en offentlig aktör inom kollektivtrafik.
Detta är ett konsultuppdrag.
Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som projekteringsledare anläggning ansvarar du för att leda och samordna projekteringen inom ett större infrastrukturprojekt. Du säkerställer att projekteringen uppfyller krav och riktlinjer, följer tidplan och ekonomi, samt möjliggör god framdrift för projektörer. Rollen innebär nära samarbete med andra projekteringsledare, produktionsledare och externa aktörer, samt ansvar för överlämning av förvaltningsdata.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Ansvara för framtagande av förfrågningsunderlag samt eventuella PM.
Ansvara för att projekteringen uppfyller krav enligt avtal, föreskrifter, riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner.
Bidra i arbetet med ändringar, avsteg och tydliggöranden utifrån programmets kravbild samt dokumentera dessa kontinuerligt.
Möjliggöra god framdrift för projektörer.
Ansvara för samordning av framtagna handlingar.
Leda tidplanearbetet för projektering anläggning.
Styra och följa upp ekonomi i projektering mot uppsatta mål med stöd av controller.
Samverka och samordna med andra projekteringsledare.
Ansvara för granskning av framtagna handlingar.
Leda, styra och samordna projekteringsfrågor under produktion.
Samverka och samordna med produktionsledare.
Vid projekt i anslutning till pågående drift, koordinera gränssnitt mot driftsoperatör för att säkerställa minimal påverkan på drift.
Ansvara för framtagande av relationshandling till Trafikavdelningen.
Leda, styra och samordna arbetet med överlämning av förvaltningsdata till Trafikavdelningen.
I enstaka fall representera projektet i kontakt med externa parter och aktörer såsom myndigheter, leverantörer och entreprenörer avseende teknik och projekteringsfrågor.
Rapportera till projektledare samt koordinera med övriga i projektet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleingenjörsutbilding, yrkeshögskoleutbildning inom relevant område t.ex. Samhällsbyggnad, Väg- och vattenbyggnad, Byggteknik och VA (minst 3 års högskolestudier) Minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete i projekteringsorganisation i infrastruktur/ anläggningsprojekt i rollen som exv projektör, projekteringsledare, ledningssamordnare eller motsvarande. Minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete med förutsättningar/planering för/under projekteringsarbete avseende komplexa ledningsarbeten i infrastruktur/ anläggningsprojekt. Minst 4 års arbetslivserfaenhet som projekteringsledare i infrastuktur/ anläggningsprojekt i projekt . Erfarenheten ska ha inhämtats de senaste 10 åren. Arbetslivserfarenhet från minst 1 spår- eller järnvägsprojekt.
Meriterande
Erfarenhet av att samordna många teknikområden i samma projekt. Erfarenhet från minst ett uppdrag/projekt som följts upp utifrån Earned Value (EVM) metoden. Erfarenhet av ledningssamordning från minst 1 projekt där ledningar flyttas för att skapa en ledningsfri korridor.
Personliga egenskaper
God samarbetsförmåga
Handlingskraftig genom att skapa framdrift med förmåga att leverera
Lösningsinriktad och tar sig an problem med en öppen attityd, bjuder in till dialog och samverkan
God förmåga att samarbeta och skapa team, upprätta och bevara relationer
Systematisk och strukturerad, förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt
Kommunicerar enkelt och tydligt Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
