Projektcontroller Internationella projekt

Har du erfarenhet av ekonomiadministration, uppföljning och vidareförmedling av medel till partners? Är du motiverad av att säkerställa att resurser förvaltas effektivt, transparent och ansvarsfullt för att uppnå verklig effekt? Då kan du vara den kollega vi söker.
RFSL söker en projektcontroller som ansvarar för ekonomisk uppföljning av internationella projekt, ger stöd och vägledning till partnerorganisationer och säkerställer att finansiering följer interna rutiner och givarkrav. Du kommer spela en nyckelroll i att stärka intern kontroll, transparens och ansvarstagande, stödja revisioner och bidra till en ansvarsfull användning av resurser i arbetet för mänskliga rättigheter.
Om RFSL och ekonomienheten
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter), grundat 1950, är en av världens äldsta ideella organisationer som arbetar för hbtqi-rättigheter. Vårt uppdrag är att säkerställa att hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras, både i Sverige och globalt.
Ekonomienheten stödjer hela organisationen. Som Projektcontroller kommer du framför allt att stötta den internationella enheten med ekonomisk uppföljning och rapportering för projekt i Afrika och Asien, i nära samarbete med internationella partners.
Din roll hos oss
Som projektcontroller kommer du att ha en central roll i den ekonomiska förvaltningen av RFSL:s internationella verksamhet. Du säkerställer att redovisning, rapportering och ekonomiska processer följer både interna policys och externa krav, och fungerar som ett viktigt stöd till ledningen i ekonomiska frågor, särskilt ekonomichefen och den internationella chefen.
Du kommer arbeta nära ekonomikollegor och internationella projektteam, med fokus på att stärka intern kontroll, kvalitetssäkring och effektivisering av ekonomiska system och rutiner inom internationella projekt. Du bidrar till att resurser används på ett transparent, korrekt och ändamålsenligt sätt, vilket möjliggör effektfulla projekt och långsiktig nytta för våra internationella partners.
Vem är du?
Vi söker en strukturerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad ekonom med erfarenhet av internationella projekt och vidareförmedling av medel. Du kombinerar administrativ noggrannhet med rådgivning till partners och projektledare, och säkerställer att resurser förvaltas transparent, ansvarsfullt och i enlighet med givarkrav.
Du trivs med att arbeta i internationella och multikulturella miljöer, kommunicerar tydligt, och bidrar till en konstruktiv och positiv arbetsmiljö. Du är proaktiv, självgående och motiverad av värdedrivet arbete och utveckling av ekonomiprocesser.
Du delar RFSL:s värderingar: anti-rasism, feminism, tillgänglighet och intersektionalitet.
För att lyckas i rollen behöver du:
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete
Minst tre års erfarenhet av ekonomiadministration, vidareförmedling av medel och projektuppföljning inom internationella projekt
Erfarenhet av ekonomisk rapportering till svenska givare, t.ex. Sida, inklusive hantering av rapporter från internationella partnerorganisationer
Stark analytisk och administrativ förmåga, inklusive att kunna analysera budgetar, ekonomiska rapporter, kostnadsfördelning och finansiella risker inom projekt
Goda kunskaper i Excel och erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Fortnox, med förmåga att arbeta effektivt och strukturerat med finansiella data
Dokumenterad och relevant erfarenhet av revisionsarbete genomförd av extern revisor, inklusive samordning inför revision, tillhandahållande av underlag samt hantering och uppföljning av revisionsrapporter och rekommendationer.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av andra internationella givare, t.ex. EU eller FN, eller arbete med ekonomihantering inom internationellt utvecklingssamarbete
Erfarenhet av att arbeta som ekonom inom civilsamhället, ideella organisationer eller andra värdedrivna organisationer
Grundläggande kunskaper i relevanta språk för RFSL:s internationella arbete
Erfarenhet av anti-korruptionsarbete
Erfarenhet av arbete i komplexa och säkerhetsmässigt utmanande kontexter, exempelvis projekt som bedrivits i länder med repressiva politiska eller juridiska förhållanden.
Anställningsvillkor:
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placering: RFSL:s huvudkontor i centrala Stockholm, med möjlighet till distansarbete. Tjänsteresor ingår.
Start: Snarast, enligt överenskommelse och med hänsyn till ev. uppsägningstider.
Vårt erbjudande
Hos RFSL blir du en del av ett växande och engagerat team där flexibilitet, professionalitet och eget ansvar värderas högt. Vi är en arbetsgivare som prioriterar våra medarbetares välmående och utveckling, och vi erbjuder:
Ett meningsfullt och stimulerande arbete i en dynamisk miljö.
Tjänstepension, föräldralön och andra kollektivavtalade förmåner.
Möjlighet att påverka både dina arbetsuppgifter och hur vi utvecklar vår verksamhet.
Chansen att bidra till mänskliga rättigheter och demokratiska värden i en tid där detta är viktigare än någonsin.
Vi följer Bransch- och löneavtalet för Ideella och Idéburna Organisationer mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen/Vision/Akademikerförbundet.
Skicka in ditt CV senast den 1:a april 2026. Personligt brev är frivilligt, men du kommer att besvara urvalsfrågor baserade på vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik. Vi granskar ansökningarna löpande och tjänsten kan tillställas före sista ansökningsdagen.
Rekryteringsprocessen består av CV-granskning, telefonavstämning, digital intervju och en intervju på vårt kontor. Innan anställning kommer en bakgrundskontroll genomföras av extern leverantör.
Vi tillämpar anonymiserad och kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att dina personuppgifter och eventuella bilder är anonyma för den ansvariga rekryteraren under CV-granskningen.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ekonomichef på lisa.westin.persson@rfsl.se
och om rekryteringsprocessen kan du kontakta HR-partner Tobias Jensen på tobias.jensen@rfsl.se
. Observera att annonsen publiceras under semestertider och återkoppling på ev. frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan dras ut på tiden.
RFSL är en inkluderande arbetsgivare och vi välkomnar alla sökande.
