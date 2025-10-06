Projektcontroller
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Vi söker nu en Projektcontroller till avdelningen Affärscontrolling. Du kommer att spela en viktig roll i att stötta den externa affärsverksamheten för att säkerställa att verksamheten är effektiv och lönsam.
Som Projektcontroller blir du en del av ett team bestående av 10 kollegor och rapporterar direkt till Chef Affärscontrolling. I din roll arbetar du i nära samarbete med projektcontrollers för att stötta verksamheten och kommer succesivt även att på sikt få controlleransvar för egna projekt.
I din roll kommer du att vara en central aktör för att säkerställa att ekonomiska processer och riktlinjer följs, samtidigt som du hjälper att uppnå verksamhetens affärsmål. Genom analyser, rapportering och att driva förändringsarbete kommer du att spela en viktig roll i att förbättra lönsamheten och driva enhetens framgång.
Detta är en perfekt roll för dig som har grunden inom projektcontrolling och vill utvecklas mer inom det strategiska och affärsinriktade göromålen inom verksamheten.
Arbetsuppgifterna inkluderar men är inte begränsade till:
* Driva och kvalitetssäkra arbetet med budget och prognoser
* Säkerställa att ekonomiska processer och riktlinjer efterlevs
* Stötta projekten med ekonomiadministrativa uppgifter och rådgivning
* Analysera och föreslå åtgärder för att förbättra lönsamhet och nå uppsatta mål
* Agera strategiskt och finansiellt bollplank till ledningen
* Arbetet kring bokslut, rapportering och prognostisering
* Bistå med att ta fram beslutsunderlag för investeringarKvalifikationer
Vi söker dig med en relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande samt har 5 års erfarenhet av controlling, gärna projektcontrolling. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet från branschen såsom entreprenad, service eller installation. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av SAP.
Vi ser gärna att du har ett stort intresse för IT och att arbeta datadrivet med olika BI-verktyg då en del av din roll är att kontinuerligt utveckla och effektivisera både processer och arbetssätt. Det är en fördel om du är van vid att hantera succesiv vinstavräkning.
Du är resultatinriktad, analytisk, har ett strukturerat arbetssätt och har lätt för att bygga upp goda relationer med personer i din omgivning. Vidare ska du kunna arbeta självständigt, vara drivande i förändringsarbete och ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ska ha förmåga att vara lyhörd för ledningens och verksamhetens behov av stöd och krav.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen samarbetare vi med Finance Recruitment och du ansöker via länken: https://www.financerecruitment.se/jobs/4265/
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
