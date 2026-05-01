Statistiker till SCB:s stabsfunktion med inriktning kvalitetsledningssystem
2026-05-01
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha en sammanhållande och drivande roll i utveckligen av SCB:s kvalitetsarbete i nära samverkan med verksamheten, myndighetsledningen samt nationella och internationella partners.
I rollen som statistiker på stabens sektion för samordning och kvalitet arbetar du med att utveckla, samordna och följa upp SCB:s kvalitetsarbete, både nationellt och internationellt. Sektionen ansvarar även för den nationella samordningen inom Rådet för den officiella statistiken samt för samordningen av SCB:s internationella relationer. Vi är en grupp engagerade kollegor med bred och djup kompetens inom våra ansvarsområden, och vid behov samarbetar vi över hela sektionens uppdrag.
Vill du ...
* delta i olika nätverk och arbetsgrupper där du bidrar genom att medverka, leda, följa upp och vidareutveckla kvalitetsarbetet inom ramen för SCB:s kvalitetsledningssystem.
då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* Akademisk examen
* 60 högskolepoäng statistik
* Erfarenhet av kvalitets -och statistikarbete på statlig myndighet
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och en god förmåga i engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenheter från arbete med Sveriges officiella statistik är särskilt meriterande
* Att leda och samarbeta i projekt
* Utbildning i kvalitetsledningssystem
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete.
Du är trygg i dig själv, har god självinsikt och visar personlig mognad i ditt sätt att vara. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driver arbetet framåt. Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig.
Samtidigt har du lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och har förmåga att omprioritera när behov och förutsättningar förändras. Du är flexibel och har förmåga att växla mellan arbetsuppgifter.
Dessutom är du strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den här tjänsten finns på sektionen för samordning och kvalité. Placeringsort kan vara Örebro eller Solna. Du förväntas vara på båda våra kontor regelbundet, resor mellan orterna är ett naturligt inslag i tjänsten. Kortare utrikesresor kan förekomma.
Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/432". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, ML/S Kontakt
Ordförande, ST vid SCB
Jonas Olofsson 010-479 40 00 Jobbnummer
9886958