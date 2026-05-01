Fordonstekniker med inriktning fordonsteknik
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad? På enheten för drift och underhåll hos Räddningstjänsten Sydost får du en varierad och utvecklande roll där du bidrar till att våra fordon och tekniska system alltid fungerar när de behövs som mest.
Enheten för drift och underhåll är en central del av vår verksamhet och stöttar hela organisationen med allt från operativ utrustning, fordon och teknisk utrustning till material och fastighetsrelaterade frågor.
Vi är indelade i tre distrikt och söker nu en tekniker till distrikt 3 (Kalmar och Öland). Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer hög tillgänglighet och driftsäkerhet i en samhällsviktig verksamhet.
Hos oss får du en arbetsplats med stort egenansvar och goda möjligheter att påverka din arbetsdag. Flexibel arbetstid bidrar till en bra balans mellan arbete och privatliv.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en tekniker med inriktning mot vår fordonsmonterade teknik. Huvudplacering är i Kalmar, men arbetet innebär resor inom distriktet samt vid behov även till övriga distrikt. Utöver arbete med fordonsteknik ingår även andra vanligt förekommande uppgifter inom drift, såsom service, underhåll och transporter mellan våra stationer.
Det här är en roll för dig som gillar variation ingen dag är den andra lik, och du behöver trivas med att växla mellan planerat arbete och mer akuta insatser.
I rollen kommer du främst att arbeta med montering, service och reparation av fordonsteknisk utrustning. Men även andra arbetsuppgifter som ingår inom vår enhet kommer att förekomma. Exempel på arbetsuppgifter är:
Installation och underhåll av navigationssystem
Arbete med kommunikationssystem såsom Rakel
Montering och service av larm- och varningsutrustning (exempelvis blåljus)
Felsökning, programmering och reparation av tekniska system och fordon
Arbete och felsökning med vår utalarmeringsutrustning Telecall
Planering och genomförande av besiktningar och service
Leveranser och transporter av material mellan våra stationer
Arbetet utförs både ute på våra stationer och på placeringsorten (Kalmar).Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Ett naturligt intresse för teknik som rör kommunikationssystem och navigationssystem
Ett naturligt intresse för fordon och fordonsel
B-körkort - Har du endast B-körkort förväntas du ta C-körkort inom 12 månader som då bekostas av arbetsgivaren.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
Grundläggande datakunskaper
Det är meriterande om du har:
C/CE-körkort
Erfarenhet från räddningstjänst eller liknande verksamhet
Erfarenhet av felsökning och programmering av digitala system (t.ex. Telecall, Traceline, Alitis, Rakel, Standby, personsökare)
Goda datakunskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Tekniskt intresserad
Strukturerad och självgående
Flexibel och har lätt för att prioritera om vid akuta behov
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Då tjänsten ofta innebär förflyttningar och transporter med tunga fordon så är det ett krav att, om du ej har C-körkort, skall ta detta inom 12 månader. Detta sker då på arbetsgivarens bekostnad.
Tillträde efter överrenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322829".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
Räddningstjänsten Sydost Box 150
391 21 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Räddningstjänsten Sydost
Avdelningschef
Patrik Ringhagen patrik.ringhagen@rtso.se
