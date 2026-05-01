Avdelningschef till HR-enheten på Barn- och utbildningsförvaltningen
2026-05-01
Du leder ett kompetent HR-team med fokus på struktur, kvalitet och utveckling. Genom ett nära och professionellt HR-stöd bidrar du till trygga arbetsplatser, hållbart ledarskap och välfungerande verksamheter för barn och elever.Publiceringsdatum2026-05-01Arbetsuppgifter
Du har en central roll i att leda, samordna och utveckla det operativa HR-arbetet. Du ansvarar för det dagliga arbetet i HR-teamet och säkerställer att HR-leveranserna håller hög kvalitet och möter verksamhetens behov.
I uppdraget ingår att arbetsleda HR-konsulter, fördela och prioritera arbetsuppgifter och skapa struktur och goda förutsättningar för ett effektivt samarbete. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetarna och genomför bland annat medarbetarsamtal, lönedialoger och löpande uppföljningar.
Du följer upp kvalitet och effektivitet i HR-processerna och driver förbättrings- och utvecklingsarbete kopplat till arbetssätt, rutiner och samordning. Rollen är operativ med ett tydligt leveransfokus och du samverkar nära enhetschef i övergripande HR-frågor. Enhetschefen har ansvar för det strategiska HR-arbetet och ekonomi.
Din kompetens
Du har en akademisk examen inom HR eller annat relevant område och flerårig erfarenhet i ledande roll och av HR-arbete. Du har god kunskap om HR-processer och är van vid att arbeta operativt med HR-stöd till verksamheten. Du är skicklig i att strukturera, samordna och prioritera arbete och trivs i en roll där du får arbetsleda och stödja specialister i deras uppdrag. Erfarenhet av arbetsrätt är ett plus.
Som ledare är du trygg och stabil med ett tydligt målfokus och förmågan att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Du förstår betydelsen av tydlig och tillgänglig kommunikation och arbetar aktivt för att dina medarbetare ska ha rätt information och goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Ditt ledarskap vilar på vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte och präglas av delaktighet, ansvarstagande och professionalism.
Vi erbjuder
Du får ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en förvaltning med ett viktigt samhällsansvar. Rollen ger möjlighet att påverka och utveckla HR-arbetets struktur, arbetssätt och kvalitet tillsammans med ett kompetent och engagerat team.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Peter Wikander peter.wikander@vasteras.se 021-39 05 90 Jobbnummer
