Projektcontroller
Vattenfall AB / Controllerjobb / Sundsvall Visa alla controllerjobb i Sundsvall
2025-09-11
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här: Dina kollegor - Vattenfall SE
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Projektcontroller som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att stötta affärsområdet Ledningar södra Nord med projektuppföljning, ekonomisk planering och rapportering. Under året är du sammanhållande för budgetarbete och prognosgenomgångar. I rollen har du ett nära samarbete med affärsområdeschefen, avdelningschefer, projektledare, projektstöd samt enhetscontroller. Affärsområde Ledningar södra Nord arbetar bland annat med:
Planerat och avhjälpande underhåll och felavhjälpning av elanläggningar och/eller elnätet 0,4-24 kV, allt från planering till utförande i fält
Nätanslutningar av fastigheter, ombyggnationer av elanläggningar och/eller elnätet, allt från beredning till utförande i fält
Som projektcontroller hos oss har du ett stort ansvar för din verksamhets resultat och utveckling, är affärsområdeschefens högra hand och medlem i affärsområdets ledningsgrupp. Du rapporterar annars till chefen för controlling där du har erfarenhetsutbyte med övriga controllers i bolaget.
Dina ansvarsområden:
Arbeta löpande med projektuppföljning, rapportering och ekonomiska frågor inom affärsområdet samt stötta affärsområdeschef i bolagets ekonomiska frågor
Arbeta med prognoser, budget, bokslut och analys av verksamheten samt vara enhetscontrollers förlängda arm i verksamheten avseende ekonomistyrning och kontroll
Delta vid projektavstämningar
Medverka till att skapa ordning och reda vid projektstart, uppföljning och avslut
Bidra till ständiga förbättringar genom att utveckla och effektivisera arbetssätt eller processer som bidrar positivt till verksamhetens resultat
Kravspecifikation
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, pedagogisk och självgående. Du trivs med ett stort ansvar och att leda och utbilda andra. Du har en stark förmåga att bygga relationer och förtroende för att på så sätt få inblick och transparens i din verksamhet. Det är också viktigt att du är affärsmässig med en förståelse för hur handlingar påverkar slutresultat.
Vi söker dig som har:
En ekonomiutbildning, gärna civilekonom eller motsvarande
Erfarenhet av controlling - där du arbetat med verksamhetsstyrning genom analys, budget- och prognosarbete
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av entreprenadbranschen och/eller arbete med större projekt
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Ibland krävs det även att du kommunicerar på engelska vilket du känner dig bekväm med
Goda kunskaper i Microsoft Office - framförallt Excel
Van att arbeta i olika system - hos oss använder vi SAP och Power BI
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Placeringsort: SundsvallKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Edvin Bergman Odenius på 072 554 24 68. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Anders Nielsen 070 078 68 40
Fackliga representanter för denna tjänst är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Juha Supilehto (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel tfn 08-739 50 00.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
