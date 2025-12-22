Projektchef till Stockholm
Sydställningar I Sölvesborg AB / Byggjobb / Haninge Visa alla byggjobb i Haninge
2025-12-22
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydställningar I Sölvesborg AB i Haninge
, Jönköping
, Borås
, Uddevalla
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ledare med gedigen kunskap inom kalkyl, planering och projektledning, gärna inom ställningsbranchen? Vill du ha en nyckelroll i ett företag där kvalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet står i fokus? Vi söker nu en strukturerad och affärsmässig Projektchef till vårt team i Stockholm!
Om rollen
Som projektchef hos Sydställningar har du en central roll i att driva våra ställningsprojekt från förfrågan till slutkontroll. Du ansvarar för hela affärsprocessen och är en viktig länk mellan kund, leverantörer, montörer, material och ledning. Rollen kräver stor självständighet och ett tydligt ledarskap - du skapar trygghet genom tydlig kommunikation, noggrann planering och högt engagemang. Du arbetar parallellt med flera projekt vilket innebär regelbundna arbetsplatsbesök och kontakt med både interna och externa intressenter.
Som projektchef ingår du i depån för Stockholm tillsammans med avdelningschef, andra projektchefer, montagechef med underställd personal, lagerpersonal med teamledare samt chaufförer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försäljning, kalkylering, projektekonomi och offertarbete
Planering av resurser, material, logistik och tidsplan
Projektledning från förstudie till färdigställande
Arbetsmiljöansvar i dina projekt enligt gällande lagar och riktlinjer
Säkerställa att projekt lever upp till kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav
Bidra till förbättringar av arbetsprocesser och rutiner
Leda, stötta och motivera medarbetare mot uppsatta mål i projektenPubliceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med goda organisatoriska förmågor och ett stort intresse för affären. Du gillar ansvar, kan ta egna initiativ och är skicklig på att bygga relationer både internt och externt. Du är affärsmässig, prestigelös och lösningsorienterad med ett naturligt fokus på säkerhet och kvalitet.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av projektledning, kalkylering och arbetsledning, gärna inom ställningsmontage eller liknande bransch
Goda kunskaper i projektekonomi, kalkylprogram och planeringsverktyg
Erfarenhet av entreprenadjuridik, arbetsmiljöregler och försäljning är meriterande
God datorvana, inklusive Officepaketet
B-körkort (krav)
Mycket god svenska i tal och skrift, samt grundläggande engelska
Vi erbjuder
En central roll i ett växande företag där du gör verklig skillnad
Kompetensutveckling och tydliga karriärvägar
Kollektivavtal, fast månadslön och konkurrenskraftiga förmåner, såsom friskvårdsbidrag och förmånsportal.
En inkluderande arbetsmiljö med hög trivsel och nära samarbeteSå ansöker du
Låter detta som rätt steg i din karriär? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt - vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydställningar i Sölvesborg AB
(org.nr 556208-4292), https://www.sydstallningar.se/
Kilowattvägen 12, (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydställningar Jobbnummer
9660449