Projektchef Till Incon
2025-11-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du ta klivet in i en roll där du med frihet, ansvar och verkligt inflytande leder totalentreprenader från första ritning till färdig anläggning? Hos INCON får du ta plats i en miljö där idéer snabbt blir verklighet. Du arbetar nära både ledning och kunder och har med stort handlingsutrymme möjlighet att sätta din prägel på såväl projekten som företagets fortsatta tillväxt.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av INCON och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos INCON
Som projektchef på INCON tar du vid när affären är vunnen fram till att byggnaden står redo att tas i bruk av kunden. Du ansvarar för projektering, upphandling och styrning av projektets alla delar med huvudfokus på ekonomi, kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet.
Ditt uppdrag är att hålla ihop helheten: planering, budget, tidsramar och lönsamhet. Du arbetar nära såväl platschefer som kunder och fungerar som ett strategiskt stöd och bollplank för dina kollegor, samtidigt som du säkerställer att projekten drivs effektivt och affärsmässigt. Som projektchef identifierar du risker, fattar beslut och ser till att varje uppdrag håller rätt nivå, både tekniskt och ekonomiskt.
I rollen ingår:
Övergripande ansvar för planering, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö
Aktivt arbete med projektering, tekniska lösningar och materialval
Upphandling och förhandling med större leverantörer
Ansvar för ÄTA-hantering och avtalstolkning
Löpande uppföljning och ekonomisk styrning av projektportföljen
Strategiskt stöd till platscheferna under produktion
Du reser vid behov inom projekten, men har i övrigt stor frihet att själv lägga upp ditt arbete och din tid.
Vem är du?
Vi söker dig som har en kombination av teknisk kompetens och affärsmässigt helhetstänk med högt kundfokus. Du är trygg i byggprocessen, van att fatta beslut och trivs med att ha både frihet och ansvar.
Vi tror att du har:
Minst 7 års erfarenhet inom byggbranschen
Erfarenhet av projektering, inköp och ekonomisk styrning
Bakgrund från liknande roller, alternativt som platschef med ingenjörsutbildning och intresse för nästa steg
Förmåga att leda, kommunicera och skapa struktur i flera parallella projekt
Om INCON
In Construction, även kallat INCON, är ett byggföretag som driver totalentreprenader främst inom lager-, kontors-, handels- och industrilokaler. Från idé till färdig byggnad prioriteras alltid kvalitet, säkerhet och lönsamhet med kunden i fokus. INCON samarbetar med noggrant utvalda underentreprenörer, vilket ger friheten att följa kunderna över hela landet och låta projekten styra arbetsplatsen.
På INCON erbjuds man som anställd ett upplägg som belönar både prestation och engagemang. Varje medarbetare har stor frihet under ansvar och ett betydande inflytande på både projektens och företagets framtid. För dig som är engagerad och vill göra skillnad i ett personligt, modernt och framåtblickande företag med entreprenöriell anda, kan INCON i Jönköping vara rätt plats att växa på.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
