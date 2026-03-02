Projektassistent i industriell elektroteknik
2026-03-02
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid
iea.lth.se LTH, Lunds universitet. Vårt uppdrag är att forska och utbilda om hur elektriska energisystem kan utvecklas för en hållbar framtid, inte minst med avseende på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Avdelningen har en omfattande experimentell verksamhet såväl inom grundutbildning som forskning. Verksamheten är lokaliserad på LTH i Lund och på LTH Campus Helsingborg.
Våra laboratorier är specialbyggda för att kunna genomföra avancerade experiment inom kraftelektronisk och elektromekanisk energiomvandling på system upp till 200 kW effekt och
1500 V. I dessa ingår detaljerade mätningar och modellering av komponenter och system. Detta speciella projekt handlar om modellering av elektriska drivsystem för elbilar, speciellt av förlustbildning och termisk modellering.
Du kommer ingå i ett internationellt team av ingenjörer och forskare, som samverkar med avdelningens forskningsledare och forskarstuderande. Teamets roll innefattar bland annat design av komponenter och system inom kraftelektronik och elektromekanisk energiomvandling, relaterade mätsystem samt modellbyggnad och analys.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
För dig som är intresserad av avancerad modellering, konstruktion, mätningar och analys av kraftelektroniska komponenter och system så erbjuder vi nu en spännande tjänst i en stimulerande miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå till ungefär lika delar av konstruktion av mätriggar, mätningar och numerisk modellering, baserad på mätresultat och kunskap om konstruktionen av mätobjekten, med avancerade mjukvaruverktyg. Du kommer att arbeta tillsammans med seniora forskare både från akademin och industrin, både i Sverige och utomlands.
Krav för anställningen är:
- kunskaper om elektromagnetiska kretsar samt om förlustbildning i elektromagnetiska kretsar
- kunskap och erfarenhet av design, uppbyggnad och användning av simuleringsmodeller för elektromagnetiska kretsar och relaterad förlustbildning i mjukvaruverktyg som Comsol
- kunskap och erfarenhet av design, uppbyggnad och användning av mätsystem för elektromagnetiska kretsar och relaterad förlustbildning i verktyg som LabView
- utbildningsnivå motsvarande civilingenjör/master i elektroteknik eller liknande
- god problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga, då arbetet sker i internationellt team med många personer
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- självständighet och initiativrikedom, uppvisad i liknande arbetsmiljö
- färsk erfarenhet av utveckling av testriggar med styr- och mätsystem för beskrivna tillämpningar
- kunskap/erfarenhet om MATLAB, LabVIEW, CompactRIO, Comsol
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna en visad förmåga att lära och anpassa sig i en föränderlig mångkulturell miljö.
Vi ser gärna att den som söker är driven och serviceinriktad samt drivs av att hjälpa andra och att lösa problem.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Övrigt
Anställningen är en tillfällig visstidsanställning under max 6 månader, på 100 procent, med tillträde snarast möjligt, enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Vi ser fram emot din ansökan!
