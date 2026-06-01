Projektassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Detta projekt är ett samarbetsprojekt mellan avdelningen för livsmedel och läkemedel, PLE och avdelningen för tillämpad biokemi, kemiska Institutionen, LTH. Anställningen är placerad vid avdelningen för livsmedel och läkemedel där forskning och utbildning utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund bedrivs, för att möta frågeställningar med relevans för samhället.
Du kommer vara en del av tre forskargrupper med starka forskningsprofiler inom nutrition, mikrobiologi och tarmhälsa kopplat till livsmedel med hälsomervärden. Arbetet omfattar studier med den dynamiska in vitro-modellen SHIME (Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem), INFOGEST-modellen (statisk simulering av gastrointestinal matsmältning) och 3D-vävnadsmodellen för tarm (the EpiIntestinal 3D human model). SHIME och INFOGEST används för att simulera olika delar av mag-tarmkanalen, vilket möjliggör studier av nedbrytning och absorption av näringsämnen, samt hur olika livsmedel och komponenter påverkar tarmfloran. Genom in vitro-3D-vävnadsmodellen kan dessutom tarmfunktioner som permeabilitet, immunsvar och vävnadsregenerering studeras.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent kommer du att arbeta experimentellt med laborativ forskning kopplad till projektet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Genomföra in vitro-studier med simulerade tarmmodeller. Arbetsuppgifterna omfattar metodoptimering, genomförande av studier, provhantering, standardisering samt generering av högkvalitativa data.
Utvärdera hälsoeffekter av växtbaserade livsmedel och livsmedelskomponenter, speciellt med avseende på tarmens nedbrytning och upptag, tarmpermeabilitet samt tarmflorans sammansättning.
Identifiera mikrofloran i humana prover med hjälp av Next Generation Sequencing och bioinformatik.Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Pågående eller nyligen avslutade studier inom civilingenjörsutbildning i bioteknik med inriktning mot livsmedel, masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, bioteknik, molekylärbiologi, eller motsvarande.
God kunskap inom mag-tarmfysiologi och nutrition och praktisk erfarenhet av grundläggande mikrobiologiska och molekylära metoder, så som odling och PCR-baserade tekniker.
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av Next Generation Sequencing med tillhörande bioinformatik.
Erfarenhet av in vitro tarm-modeller.
Kunskap inom immunologiska funktioner i mag-tarmkanalen.
Kunskap och erfarenhet av livsmedelsprocesser och analyser.
Kunskap och erfarenhet av arbete med växtbaserade livsmedel.
God förmåga att skriva vetenskaplig litteratur.
Pedagogisk erfarenhet.
Hänsyn kommer att även att tas till engagemang, självständighet och god kommunikation- och samarbetsförmåga. Stor vikt kommer även läggas vid hur den sökande, genom sin erfarenhet och kompetens, bedöms komplettera och stärka det vetenskapliga arbetet i de forskargrupper som personen ska verka vid.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning under ett år på 100 procent med startdatum den 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
221 00 LUND
Lunds universitet
