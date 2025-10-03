Projektadministratör till Transtema!
2025-10-03
Har du ett öga för detaljer och gillar struktur? Transtema söker nu en projektadministratör som vill vara med och stötta projektteamet i vardagen. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team med varierande projekt inom teknik och kommunikationsnät. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och utvecklas inom projektadministration?
Professionals Nord söker i samarbete med Transtema en projektadministratör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Transtema. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Transtemas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Du erbjuds:
• En spännande roll där du får insikt i entreprenad- och teknikprojekt* Möjlighet att utveckla dina administrativa och organisatoriska färdigheter
• Ett engagerat och stöttande team där din insats verkligen gör skillnad
• Moderna arbetsverktyg och strukturerade arbetsprocesser Dina arbetsuppgifter
Som projektadministratör stöttar du i projekten och ser till att administration och dokumentation fungerar smidigt. Du sitter på kontoret i Stockholm/Kista och arbetar nära projektteamet.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Hantera och organisera projektfiler, dagböcker och relationshandlingar
• Ladda upp och strukturera dokument i molnbaserade system
• Följ upp med interna och externa parter för att hålla projektet på rätt spår
• Stötta projektledare med rapportering och övrig dokumentation
• Delta i faktura- och leverantörshantering samt koordinera administrativa uppgifter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete från projekt eller entreprenad,
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du trivs i rollen. Du är noggrann och strukturerad, vilket hjälper dig hålla ordning på projektets dokument. Du är kommunikativ och serviceinriktad, så att samarbetet med projektledare, kollegor och externa kontakter fungerar smidigt. Dessutom är du initiativtagande och lösningsfokuserad, vilket gör att projektadministrationen alltid flyter på.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm, Kista
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket ökar dina chanser till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
