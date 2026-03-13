Projektadministratör till Luleå
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-03-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi en projektadministratör som vill stötta ett projektteam i ett större industriprojekt. I rollen arbetar du nära projektgruppen och hjälper till med struktur, dokumentation och uppföljning av arbetsflöden. En roll för dig som vill få insyn i byggbranschen och utvecklas i en stöttande roll med många olika kontaktytor. Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I denna administrativa roll kommer du att stötta projektteamet i arbetet med att införa digitala följesedlar i verksamheten. Du arbetar nära projektledningen och övriga projektmedlemmar där arbetet innebär att hjälpa till med systemhantering, dokumentation och att hålla ordning på flöden och underlag.
Du kommer att vara anställd som konsult via Academic Work och arbeta hos vår kund. Till en början med är uppdraget ett år men med största sannolikhet kommer uppdraget att förlängas långsiktigt om alla parter är nöjda med samarbetet. Dina arbetsuppgifter
Hantera och administrera digitala följesedlar.
Samarbeta och kommunicera med leverantörer och underentreprenörer.
Utbilda leverantörer i nya digitala rutiner och system på ett pedagogiskt sätt.
Testa och utvärdera nya digitala lösningar inom projektet.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieutbildning
Har tidigare arbetslivserfarenhet av administration i någon form
Behärskar god svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Bor i eller i anknytning till Luleå då tjänsten är långsiktigt
Det är meriterande om du har
Goda kunskaper i Excel.
Tillgång till egen bil då det kan behövas för att ta dig ut till projektet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TWG2LU". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Jobbnummer
9796458