Projektadministratör till globalt Life Science-företag
2026-03-10
Vill du arbeta i en dynamisk och internationell projektmiljö där du får en central roll i att stötta projektledare i komplexa och tekniskt inriktade förändringsprojekt? Trivs du med struktur, administration och många kontaktytor? Titta hit!
Vi söker nu en Projektadministratör till vår kund vars avdelning som arbetar med förändringsprojekt inom produktion, exempelvis vid introduktion av nya produkter, förbättring av produktionsprocesser och fabriksflyttar. Du kommer att arbeta tillsammans med ett globalt och välkänt Life Science-företag, där projekten är stora, komplexa och ofta bedrivs i högt tempo.
Som projektadministratör blir du ett viktigt stöd till projektledarna i deras transferprojekt. Du arbetar nära både projektledare, andra administratörer och linjeorganisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stöd till projektledare i finansiell planering och uppföljning
Resursplanering och uppföljning i samarbete med projektledare och chefer
Daglig projektuppföljning, inklusive uppdatering av tidplaner, daglig styrning och mötesförberedelser
Accesshantering i dokumentationssystem (PLM/Magic eller liknande)
Uppdatering och kvalitetssäkring av arbetsinstruktioner
Dokumentrelaterade uppgifter såsom att skriva beslutsprotokoll, stötta i workshops och hantera projektmaterial
Övriga administrativa uppgifter beroende på projektens behov
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar hos vår kund i Uppsala. Tjänsten är initialt 1 år med möjlighet till förlängning, med placering på plats i Uppsala. Start är omgående.
DETTA SÖKER VI
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna i projektorganisation
Projekterfarenhet, gärna inom teknik eller R&D
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem inom Life Science eller annan reglerad verksamhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Goda kunskaper i Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint)
Erfarenhet av att arbeta i SharePoint
Meriterande:
Erfarenhet från Life Science, GMP eller annan reglerad miljö
Naturvetenskaplig eller teknisk utbildningsbakgrund
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem som Veeva eller Magic
Erfarenhet av att arbeta i en global organisation med olika kulturer
Erfarenhet från liknande verksamhet som det aktuella Life Science-företaget är starkt meriterande
