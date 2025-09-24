Projekledare Ventilation Brøndby Danmark
Projektledare för ventilationsprojekt
Vill du leda spännande ventilationsprojekt och vara med och stärka våra kompetenser inom läkemedelsindustrin och komplexa kundkrav? Har du en stark teknisk bakgrund och gedigen erfarenhet av projektledning? Då är det dig vi söker!
På grund av ökad efterfrågan söker vi en erfaren projektledare för mindre entreprenader inom ventilation i Brøndby. Du blir en nyckelperson i projektens genomförande och ansvarar för att säkerställa att projekten uppfyller Bravidas höga standarder - både tekniskt och kvalitetsmässigt. Från dag ett får du möjlighet att påverka uppdragen och bidra till avdelningens utveckling, särskilt med fokus på läkemedelskunder och deras höga komplexitet och krav.
Varför välja oss?
• Kort väg från idé till beslut
• Facklig rådgivning och utvecklingsmöjligheter
• Spännande projekt i en dynamisk miljö
• Informell ton och starkt samarbete
Som vår nya projektledare får du ansvar för att driva projekten i mål, och dina uppgifter inkluderar:
Som vår nya projektledare får du ansvar för att driva projekten i mål, och dina uppgifter inkluderar:
• Projektledning från A till Ö - inklusive design, installation och överlämning
• Planering och ekonomi - säkerställa att tidsplan och budget hålls
• Kundkontakt och rådgivning - nära dialog med kunder och samarbetspartners
• Inköp och resurskoordinering - material, underentreprenörer och bemanning
• Tillsyn och kvalitetssäkring - se till att allt uppfyller de högsta standarderna
• Arbetsmiljö och säkerhet - skapa en trygg och effektiv arbetsmiljö
Du blir en del av ett dynamiskt team där samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. Vi lägger stor vikt vid miljö och arbetsmiljö - och förväntar oss att du gör detsamma.
Vem är du?
Tveka inte att ansöka om du känner igen dig i några av följande punkter:
• Utbildad ingenjör, maskinmästare, VVS-tekniker eller motsvarande
• Gedigen projekterfarenhet, gärna 5 år eller mer
• Praktisk erfarenhet av projektledning inom branschen
• Omfattande teoretisk och teknisk kunskap
• Kännedom om AB92/AB18
• God kommunikationsförmåga - både skriftligt och muntligt
Du är en handlingskraftig och strukturerad projektledare som behåller överblicken och driver projekten framåt. Du trivs med att arbeta i team och bidrar med energi, engagemang och gott humör. Flexibilitet och samarbete faller dig naturligt, och du motiverar andra att göra sitt bästa.
Vi erbjuder
Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en karriär med spännande utmaningar och möjlighet till både personlig och professionell utveckling. Du blir en del av Nordens ledande leverantör av tekniska installations- och servicelösningar, där du får stort handlingsutrymme, inflytande över dina projekt och är direkt involverad i beslutsprocesserna i en platt och effektiv organisationsstruktur.
Vår arbetsplats präglas av en god social miljö med en informell ton, där vi gärna samarbetar och utbyter idéer. Dessutom erbjuder vi attraktiva anställningsvillkor, inklusive konkurrenskraftig lön, bra pensionslösning, sjukförsäkring och en heltidsolycksfallsförsäkring som ger trygghet i vardagen.
Intresserad?
Låter detta som något för dig? Kom och bli en del av vårt engagerade team, där du kan sätta din prägel på Bravidas spännande utveckling! Skicka ditt CV och några rader om dig själv via ansökningsknappen. Vi kallar löpande till intervjuer, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningsdirektör Jørgen Faber Klausen på telefon +45 2525 1936 eller via e-post: jorgen.f.klausen@bravida.dk
