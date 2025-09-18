Project Manager
2025-09-18
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhanteringslösningar och specialprodukter är en viktig del av vår verksamhet för att behålla denna position. Marknaden för specialprodukter växer och nya kreativa lösningar utmanar traditionella lösningar i allt större utsträckning. Vill du bli en del av vårt team och hjälpa oss att utveckla nya speciallösningar inom Toyotas produktsortiment?
Som Projektledare på Special Products kommer du att arbeta i en internationell miljö tillsammans med våra leverantörer, säljbolag och slutkunder, exempelvis;
* Leda kundprojekt från offert till leverans av färdig produkt
* Sätta dig in i och förstå kunders behov och överföra detta till produktkrav
* Arbeta med nya och befintliga leverantörer
* Skapa offertunderlag på komplexa specialmodifieringar
* Stötta på kort varsel där behov uppstår
* Vara Special Products kontaktperson mot European Key Account och prioriterade kunder.
När våra kunder har förfrågningar på specialanpassningar av Toyotas truckar bistår vi på Special Products våra kunder med teknisk kompetens och lösningsförslag. Vi omsätter kundens behov till tekniska lösningar och på testning av truck innan CE märkning och leverans.
Som Projektledare på Special Products kommer du att arbeta i nära samarbete med SP, R&D i Mjölby och våra säljbolag som finns över hela Europa för att ge förslag på teknisk lösning som uppfyller kundens behov i både offertstadiet som vid order eller reklamationer. Du kommer leda kundprojekt men även mindre utredningar där du som projektledare kommer att ta fram tidplaner, kostnader samt att presentera tekniska lösningar för kunden.
För att lyckas med detta kommer du att samarbeta med våra offertingenjörer, konstruktörer, mjukvaruingenjörer, beredare och produktion. Då våra kunder har stora krav på oss att leverera med hög kvalité och leveranssäkerhet så behöver du ha stor känsla för kundservice och kundrelationer samt att drivas av att arbeta med tydliga deadlines.
Till tjänsten som Projektledare Special Products söker vi dig som har/är;
* Relevant utbildning på högskolenivå inom maskinteknik. Alternativt motsvarande erfarenheter som Toyota bedömer som likvärdiga.
* Erfarenhet att agera som projektledare eller annan motsvarande teknikledning
* Erfarenhet av kundkontakt.
* Goda kunskaper i både svenska och engelska i både tal och skrift
* Erfarenhet och intresse av ledarskap
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen som Projektledare behöver du vara självgående och kommunikativ och ha kunden och affären i fokus. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att samarbeta.
Toyota som arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamhet och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2025-10-05 . Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
* Johan Stråhlin, Gruppchef Quotation på Special Products, 073-474 74 22
* Josephine Tykesson Rahman, TA-partner, josephine.tykesson-rahman@toyota-industries.eu
