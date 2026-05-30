Project Coordinator
Regional FM Project Manager
Då leveransen och uppdraget växer söker vi en affärsdriven, kommunikativ och kundorienterad Regional FM Project Manager med placering hos CBRE:s stora kund i Linköping. Trivs du med att arbeta i en internationell miljö i ett företag med starkt fokus på tillväxt? Som Regional FM Project Manager på CBRE arbetar du i nära samråd med beställare och ansvarar för att driva och leverera projekt av olika slag i kundens lokaler.
CBRE:s uppdrag är att leverera och utveckla fastighetsrelaterade tjänster för att säkerställa att vår kunds medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet. Som Regional FM Project Manager är din viktigaste uppgift att driva projekt och utveckla vår leverans tillsammans med ett engagerat team.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör och vi vill att du som medarbetare delar och lever efter dem.
Rollen som Regional FM Project Manager
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning i nära samarbete med kund. I rollen som Regional FM Project Manager arbetar du inte bara med siten i Linköping, utan med samtliga av kundens siter runt om i Sverige, förutom i Stockholm.
Du har en rådgivande roll och vet att framgångsrik projektleverans kräver såväl struktur, affärsmässighet som god samarbetsförmåga. Projekten består av allt från mindre kontorsanpassningar och interna kontorsflyttar till mer komplexa projekt kopplade till ombyggnationer.
Du kommer att ha många kontaktytor internt inom CBRE - både i Sverige och internationellt - inom kundens organisation samt med externa intressenter såsom leverantörer. Resandet är begränsat och majoriteten av arbetet sker digitalt.
Dina dagar hos oss kommer att bestå av följande:
• Projektledning och leverans av lokalanpassningsprojekt i olika storlekar och innehåll
• Upphandling av entreprenader, tjänster och utrustning
• Löpande dialog med kund kring behov, prioriteringar och projekt
• Rådgivning till kund i både strategiska och operativa projektfrågor
• Ansvar för projektekonomi, uppföljning och rapportering
För att lyckas i rollen behöver du ha bakgrund som innehåller följande:
• Teknisk bakgrund, gärna inom Facility Management, bygg, infrastruktur och/eller installation
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av upphandling och leverantörsstyrning
• Kännedom om BAS-P och BAS-U
• Kännedom om standardavtal såsom AB04, ABK09 och ABT06
• Vana av att läsa ritningar - erfarenhet av verktyg som Bluebeam är meriterande
• Erfarenhet av säkerhetssystem är meriterande
• God ekonomisk förståelse och vana att hantera projektekonomi
• Goda kunskaper i Officepaketet samt engelska (koncernspråk)
Grundkrav
Du har erfarenhet av projektledning och gärna en teknisk bakgrund. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs i en dynamisk miljö. Meriterande är kunskap inom Facility Management, byggprojekt eller kontorsprojekt, teknikprojekt eller liknande.
B-körkort är ett krav
Vi begär utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister för anställning.
Tjänsten ställer krav på godkänd Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) och godkänd säkerhetsprövning före erbjudande om fast anställning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, koncern språket är Engelsk
Erfaren att föra dialog både med beställare, leverantörer och interna kommunikationer.
Trivs att jobba både i team och ensam, vi är ett bra
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara en representant för CBRE gentemot kund och leverantörer
Säkerställa att underleverantörers samt egna arbetsuppgifter utförs enligt framtagna processer och rutiner i enlighet med CBRE:s miljö-, hälso- och säkerhetspolic
Erfarenhet av projektledning och upphandling
Kännedom om BAS-P/BAS-U och standardavtal (AB04, ABK09, ABT06)
Förmåga att läsa ritningar (Bluebeam)
Lägga beställningar och följa upp underleverantörer,
God ekonomisk förståelse
God kännedom om Officepaketet.
Resor förekommer i tjänsten.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång i rollen. Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har hög integritet. Du är flexibel och lyhörd, men har också förmåga att sätta tydliga ramar och driva projekt framåt.
Du trivs med att arbeta med många intressenter och har förmågan att balansera affärsmässighet med service.
Om CBRE
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projektledning och rådgivning.
Varför CBRE?
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en karriärmöjlighet. Vi erbjuder:
En omväxlande roll med stort ansvar
Utvecklingsmöjligheter i ett globalt företag
Tjänstepension, friskvårdsförmåner och attraktiva personalförmåner via Benify
Tjänsten är heltid, tillsvidare, med placering i Linköping.
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Torshamnsgatan 21
)
164 40 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköping
Contact
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com
