Project Controller
2025-09-18
På Borealis i Stenungsund skapar vi innovativa plast- och baskemikalielösningar som bidrar till en mer hållbar morgondag. Våra material används i allt från förnybar energi till infrastruktur och livsviktig teknik. Nu söker vi en Project Controller till vår avdelning Asset Development (AD) - en nyckelroll i att driva framgångsrika projekt som gör verklig skillnad.
Project Controller - Make it Real tillsammans med oss på Borealis!
Om rollen
Som Project Controller blir du en del av vårt AD-team, där du ansvarar för kostnader och tidplaner i studier och projekt. Du arbetar nära projektledare, chefer och partners (EPCM-leverantörer) med att leverera rapporter och underlag för beslut och därigenom bidra med expertstöd under hela projektets livscykel.
I praktiken innebär det att du bland annat:
Följer upp kostnader, tidsplaner och månadsrapportering (budget, actual, forecast).
Säkerställer hög kvalitet i rapportering från våra partners.
Är Key User i våra projekt- och administrationssystem.
Driver processförbättringar och effektiviseringar.
Ger support i SAP (arbetsorder, inköp, tidrapportering).
Stöttar våra partners gällande projektdata, uppföljning och rapportering.
Tjänsten är en temporär anställning fram till 31 december 2026, med potential till eventuell förlängning.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet som Controller och högskole-eller universitetsexamen inom ekonomi. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, och har erfarenhet av SAP, Excel och Power BI.
Som person är du analytisk, strukturerad och proaktiv. Du gillar att arbeta med stora datamängder och omvandla siffror till tydliga beslutsunderlag. Vi tror också att du är en lagspelare som uppskattar nära samarbete med olika aktörer - samtidigt som du kan driva ditt arbete självständigt.
Varför ska du välja Borealis?
Vi tror på ett samhälle där alla har tillgång till fossilfri energi, hållbar infrastruktur och livsviktig teknik. Våra projekt är en del av den omställningen - och som Project Controller är du med och gör det möjligt. #Viärendelavlösningen.
Vårt erbjudande
Borealis har konkurrenskraftiga ersättningar och förmåner som du kan läsa mer om på vår karriärsida, "Career Page".
För denna roll i Stenungsund erbjuder vi också:
Friskvårdsbidrag
Bonus
Arbetstidsförkortning
Utökat föräldraledighetstillägg
Borealis har en personalstiftelse där du exempelvis kan hyra stugor i fjällen samt lägenheter i Spanien förmånligt
Ansökningsprocess
Om du är intresserad av möjligheten att vara med i vårt team och vara en del av att "Make It Real", skicka då in din ansökan via "apply now" i annonsen för att ansöka direkt.
Om du har några frågor, vänligen kontakta Malin Westman, malin.westman@borealisgroup.com
Vi reserverar oss för att stänga ner annonsen för fler ansökningar när vi tagit emot tillräckligt antal sökande som möter våra krav. Vi kommer att kontakta dig så fort vår urvalsprocess är gjord.
På Borealis är vi engagerade i en jämlik rekryteringsprocess. Vi värdesätter mångfald och alla sökande samt anställda behandlas rättvist och lika. Vi tolererar inte någon form av diskriminering baserad på faktorer som ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.
Borealis accepterar endast kandidat-cv från rekryterare eller rekryteringsbyråer om de uttryckligen har fått i uppdrag av Borealis för en specifik rekrytering och om uppgifterna tillhandahålls oss i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Borealis kommer inte att acceptera eller betala avgifter för kandidat-CV av någon form eller typ som skickats oönskat till antingen HR eller direkt till våra rekryteringsansvariga. Så ansöker du
