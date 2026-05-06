Programledare till Verksamhetsområde Vänersborg
2026-05-06
Om arbetsplatsen
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Vänersborg består av två anstalter i Vänersborg och ett häkte i Uddevalla. Anstalten Östragård är en öppen anstalt riktad mot klienter som är dömda för sexualbrott och anstalten Brinkeberg är en sluten anstalt med högre säkerhetsklass. Häktet Uddevalla tar både emot häktade med och utan restriktioner.
Vi är en innehållsrik verksamhet och hos oss arbetar kriminalvårdare, administratörer, sjuksköterskor, kockar, lärare, produktionsledare, chefer med flera. Vi är en modern myndighet som bjuder på utvecklingsmöjligheter och utmaningar där du får vara med och påverka framtiden. Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter på anstalterna i Vänersborg, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori.
Som programledare kommer du att vara en central aktör genom ditt behandlingsarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att leda flera olika program samtidigt med inriktning missbruk, sexualbrottsproblematik och generell kriminalitet (OTO/Prism, Consent, Krimfokus och Safe).
Utöver att leda behandlingsprogram på individ- och gruppnivå kommer du att samarbeta nära med kriminalvårdsinspektören, psykologer och andra programledare. Ni ansvarar tillsammans för att planera, utveckla och följa upp programverksamheten genom en nära samverkan. Tillsammans med övrig personal svarar du för säkerhets och ordningsfrågor under behandlingsarbetet. Viktigt är ett gott samarbete såväl med andra programledare som med personal på anstalten.
I tjänsten ingår förutom att leda program även administrativa arbetsuppgifter. Som programledare arbetar du med behandling i grupp för ett antal klienter med betoning på grupprocess men du har även enskilda samtal som en del i behandlingen. Arbetet med klienterna sker utifrån ett kognitivt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du ska kunna ha en god balans mellan ditt relationsskapande arbete och det gränssättande förhållningssätt som rollen kräver. Du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och har lätt för att samarbeta med andra människor. I stressiga situationer behåller du ditt lugn och har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning med beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
Godkänd programledarutbildning inom Kriminalvården
Klientnära kriminalvårdserfarenhet
Grundläggande kunskaper i KBT som behandlingsform
Erfarenhet av att leda grupper
Övrig klientnära arbetslivserfarenhet inom vård och behandling eller socialt arbete
Andra språkkunskaper utöver svenska
B-körkortÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
462 23 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, Region Väst, VO Vänersborg, A Brinkeberg Kontakt
Rekryteringsspecialist
Albina Blakqori albina.blakqori@kriminalvarden.se Jobbnummer
9894364