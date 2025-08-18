Programledare till Svenska kraftnäts Effektiviseringsprogram
Svenska Kraftnät / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2025-08-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som programledare för effektiviseringsprogrammet erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb inom verksamhetsutveckling. Ett jobb som innebär att du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
I ljuset av samhällets ökade förväntningar på effektivisering och kravet på återrapportering av inre effektivitet och snabbare omställning, finns behov och förväntningar på att Svenska kraftnät ökar sin genomförandeförmåga och effektivitet.
Svenska kraftnäts effektiviseringsprogram syftar till att göra verksamheten mer kostnadseffektiv och tidsbesparande, samtidigt som det främjar en kultur med större kostnadsmedvetenhet. Med en växande organisation blir det allt viktigare att förbättra processer och arbetssätt. Medan ansvaret för effektivisering ligger i linjeorganisationen, fungerar programmet som en drivkraft för att inspirera, utmana, hitta, stödja och genomföra åtgärder som förenklar och effektiviserar arbetet.
Sedan starten har programmet varit involverat i över 40 projekt som minskat tidsåtgång, förkortat ledtider och ökat kostnadseffektiviteten.
Programmet drivs långsiktigt som en viktig del i Svenska kraftnäts utveckling och stödjer förbättringar i arbetsmetoder och ledarskap. Det är även en samlingspunkt där förändringsarbetet följs och rapporteras.
Då vår nuvarande programledare för Effektiviseringsprogrammet ska gå i pension söker vi nu hennes efterträdare!
Eftersom verket och sektionen är under stark tillväxt finns det stora möjligheter att påverka rollens innehåll och arbetsuppgifter. Du har möjlighet att bidra till sektionens och verkets utveckling genom att initiera, leda eller delta i olika utvecklingsarbeten och uppdrag.
Sektionen.
Verksamhetsutveckling är en sektion som ger ett verksgemensamt stöd, genom effektiv samordning, förvaltning, utveckling, styrning och stöttning, inom områdena:
• Projektledning, Förändringsledning & Kravhantering.
• Portfölj- & Projektstyrning.
• Förvaltningsledning.
• Processtyrning & Verksamhetsarkitektur.
Sektion Verksamhetsutveckling består idag av två enheter och ett team med sammanlagt drygt 30 medarbetare. Som programledare kommer du att tillhöra sektionens team - Uppdragsstöd.
Team Uppdragsstöd arbetar med att initiera, leda, delta i eller stötta olika projekt och uppdrag kopplat till verksamhetsutveckling. Teamet är även sammanhållande för verkets modeller och ramverk inom förändringsledning som arbetssätt (stöd, utbildningar, etc).
Teamet består av drygt 11 stycken medarbetare varav flera konsulter.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
För att trivas i rollen tror vi att du som person har ett driv som innebär att du sätter igång aktiviteter, uppnår resultat och har mod att hålla i och stå upp för ditt och andras arbete. Du har förmåga att skapa goda relationer och samarbeten och gör det genom att skapa engagemang, delaktighet och samsyn.
Vidare har du ett helhetsperspektiv där du ser sakers långsiktiga betydelse och kan väga samman information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Du förstår hur olika delar i en verksamhet hänger samman och arbetar för gemensamma metoder och arbetssätt.
Sist men inte minst är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kan göra svåra samband lättförståeliga och att du även har en mycket god förmåga att administrera.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Utbildning.
Akademisk examen på magisternivå, som Civilingenjör eller Civilekonom.
Dessutom har du:
• Minst fem års erfarenhet av att arbeta med effektivisering med hjälp av metoder såsom exempelvis Lean och/eller Six Sigma.
• Minst 10 års erfarenhet som program- eller projektledare inom större
organisationer i utveckling.
• Egen praktisk erfarenhet och/eller vidareutbildningar/certifieringar inom effektiviseringsarbete.
• Minst fem års erfarenhet av att arbeta med utveckling/effektivisering och av att samarbeta i verksamhets- samt IT-nära roller och funktioner.
• God pedagogisk förmåga.
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av energisektorn.
• Certifiering som Projektledare enligt IPM, PMI eller liknande.
• Erfarenhet av att leda och/eller räkna på effektiviseringsåtgärder
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
• Resor kan förekomma i denna tjänst i viss utsträckning.
• Sista dag att ansöka är 22 september 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef, Mikael Lundström, tel. 010 - 350 90 66
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010 - 350 91 49
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010 - 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, tel. 010 - 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Normala villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9461764