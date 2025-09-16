Programledare till Frivården Umeå
2025-09-16
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården norra Norrland omfattar Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län och har bemannade kontor i Luleå, Gällivare, Umeå och Sundsvall. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram, i Umeå och Sundsvall även på plats på närliggande anstalter. Inom frivården norra Norrland arbetar ca 180 medarbetare och 10 chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Umeås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/umea/#verksamhet
Vi söker nu fem programledare till programteamet vid Frivården i Umeå. Anställningen inleds med en lokal introduktion på arbetsplatsen och därefter en programledarutbildning. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som programledare ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Umeå omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt.
Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk samt sex- och relationsvåld. Uppdraget utförs av ett mycket engagerat Programteam med särskild programledarkompetens och det är till denna grupp vi nu söker nya medarbetare. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att leda flera olika program, företrädesvis i grupp på frivård och anstalt.
I tjänsten som programledare ingår förutom att leda program också administrativa arbetsuppgifter. Som programledare förväntas du att genomföra de programledarutbildningar som ingår i uppdraget samt frivårdens grundutbildning. Viktigt är att engagerat arbeta för ett gott samarbete såväl med andra programledare som med personal på anstalter och inom frivården i Umeå området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn och kontrollerad i krävande situationer Är trygg, stabil och har självinsikt. Eftersom du arbetar i team och med grupprogram kräver det god samarbetsförmåga. I ditt arbete är du noggrann och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Du måste även ha en fysik som möjliggör att du kan agera fysiskt om situationen så kräver.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå) med beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kriminalvårdens Programledarutbildning.
• Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta.
• Klientnära arbetslivserfarenhet inom vård och/eller inom socialt arbete.
• Erfarenhet av behandlingsinriktat arbete med klientnära samtal.
• Erfarenhet av klientnära arbete i grupp.
• God erfarenhet av arbete med beprövade behandlingsmetoder, med inriktning mot KBT.
• Språkkunskaper utöver svenska.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
