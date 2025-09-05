Programledare till Digitalisering IT och MT i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vår programledare har gått vidare till nya utmaningar inom vår organisation och vi söker nu en driven och engagerad ledare som kan fortsätta att utveckla och driva programmet Digital infrastruktur, information och AI.
Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning. Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 500 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.
Region Skåne genomför för närvarande ett omfattande omställningsarbete - Framtidens hälsosystem, en viktig möjliggörare för framtidens hälsosystem är digitalisering. Som ett led i detta har förvaltningen för Digitalisering, IT och MT etablerat Verksamhetsområde Digital Transformation, för att arbeta målstyrt och strategiskt med digitalisering och omställning tillsammans med våra verksamheter och viktiga partners. Inom verksamhetsområdet finns Projektkontoret som du kommer att tillhöra, som idag har ett 40-tal medarbetare bestående av programledare, programkoordinatorer och projektledare, både anställda och konsulter. Tillsammans driver vi ett 60-tal initiativ av olika storlek och komplexitet.
Digital infrastruktur, information och AI (DIIA) är en central del av regionens omställningsarbete för att förse alla som verkar i vården med kvalitetssäkrad information. Vårdgivare av alla slag som ledning, verksamhetsutvecklare och forskare ska i framtiden få stöd att fatta än mer välgrundade beslut. Vi lagrar, skyddar, standardiserar, tillgängliggör och visualiserar data. Vi byter ut centrala plattformar för IAM och integration, gör en datasjö för hälsodata och driver en rad AI-tillämpningar. Vi bygger ett nytt regionalt arkiv samt underlättar BI och AI-arbete. Vi når framgång i projekten genom att skapa korsfunktionella team med mjukvaruutvecklare, dataingenjörer, dataanalytiker, dataskyddsexperter och verksamhetsspecialister i samarbete över organisationsgränserna.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I rollen kommer du vara ansvarig för IT och MT projektleveranser inom programområdet Digital infrastruktur, information och AI (DIIA). I dagsläget finns det tolv aktiva projekt inom programmet och nya initiativ tillkommer kontinuerligt.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta koordinering av projektleveranser inom ramen för ditt programområde, ansvar för programplan, samordna risker samt vara kontaktperson mellan Digitalisering IT och MT och verksamhetsrepresentanter. Du kommer också att säkerställa att design och arkitektur uppfyller ställda krav samt utvärdera och följa upp projektens utfall och i samband med det dokumentera lärdomar.Kvalifikationer
För tjänsten är det ett krav på akademisk utbildning som till exempel civilingenjörs- eller systemvetarutbildning. Du som söker har dokumenterad arbetslivserfarenhet från stora komplexa organisationer inom IT-program och/eller projektledning då du drivit program och/eller projekt från en vattenfallsmetod eller med agila metoder. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har omfattande erfarenhet av tekniska IT-lösningar och kunskap inom ITIL v4. Erfarenhet av upphandlingsprojekt samt att ha planerat och genomfört workshops är också meriterande. Det är en fördel om du har arbetat i uppdrag eller har erfarenhet från multi-sourcade IT-miljöer samt tidigare har lett komplexa projekt. Vi ser gärna att du är certifierad inom projektledning, såsom PMP/PMI samt har erfarenhet av SAFe (Scaled Agile Framework) eller andra agila ramverk. Kunskap om projektmodellen PPS är också meriterande.
För att lyckas i rollen krävs att du är drivande, målfokuserad och arbetar strukturerat. Du har goda ledaregenskaper och är van att röra dig på så väl strategisk, taktisk som operationell nivå samt behärskar att leda dina programmedlemmar mot gemensamma mål. Därtill har du förmågan att självständigt agera utifrån de mandat som programmet omfattar. Du hittar lösningar och har förmågan att skapa strukturer och processer. Vidare är du relationsskapande och en god kommunikatör som är skicklig på att anpassa din kommunikation och budskap mot olika intressenter och roller. Du samordnar och prioriterar krav från olika intressenter.
Vi arbetar med löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 42 och 43.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
