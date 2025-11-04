Programansvarig - Kostnadsreduktion, Finspång
2025-11-04
Vi söker nu en programansvarig till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom industrisektorn i Finspång. Uppdraget är placerat inom Business Excellence på Service och har fokus på att driva och koordinera arbetet med kostnadsreduktion i verksamheten.
Om rollen
Som programansvarig kommer du att arbeta nära chefen för Business Excellence samt ledningsgruppen. Du ansvarar för att planera, styra och följa upp programmet för kostnadsreduktion, samt stötta projektledare och chefer i att ta fram business case och rapportera status till lokal ledningsgrupp.
Ansvarsområden
* Sätta mål för kostnadsreduktion och följa upp tillsammans med ledningsgruppen.
* Identifiera nya besparingsmöjligheter i samarbete med olika funktioner inom Service.
* Stötta i framtagning av business case och kalkyler för förbättringsinitiativ.
* Säkerställa att besparingar dokumenteras korrekt i systemet One PUMA Web.
* Bidra till portföljhantering av verksamhetsutvecklingsprojekt.
Vi söker dig som har
* Mycket god förmåga att skapa och presentera material i PowerPoint (svenska och engelska).
* Stark analytisk förmåga och vana att arbeta i Excel.
* Grundläggande förståelse för ekonomiska termer och business case.
* God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
* Självständigt driv, initiativförmåga och resultatfokus.
* Erfarenhet från liknande industri är meriterande.
* Erfarenhet av Business Intelligence-verktyg (t.ex. Power BI) är ett plus.
* Relevant högskoleutbildning, gärna inom industriell ekonomi eller motsvarande.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att mejla ansvarig Konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
