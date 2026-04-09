Produktutvecklare proteinbars
2026-04-09
Vill du arbeta hands-on med produktutveckling där idéer snabbt blir verklighet, och där labb, produktion och affärsutveckling sitter nära varandra? På BARS Production utvecklas proteinbars i nära samarbete med några av marknadens största livsmedelsbolag, där din kreativitet får ta plats. Nu söker vi en praktiskt lagd produktutvecklare som trivs i gränslandet mellan teori och verklighet, och som vill vara med och ta produkter hela vägen från kravspecifikation till färdig bar i butik.
Om tjänstenI rollen som produktutvecklare arbetar du nära kunder, leverantörer och dina kollegor för att utveckla nya bars. Du diskuterar med kunder om vad som är viktigt i syfte att hitta en gemensam målbild, där saker som textur, smak, pris, näringsvärden, innehåll och kvalitetskrav definieras.
Det är en bred, dynamisk roll där vardagen växlar mellan kunddialog, labbarbete, analys i Excel och nära samarbete med produktion, kvalitet och inköp.
Du är involverad i hela produktlivscykeln: från första idé och provtagning till industrialisering, lansering och löpande produktvård. Rollen är både teoretisk och praktisk, och du förväntas vara lika bekväm i labbet som i mötesrummet eller ute i produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla nya proteinbars utifrån kundernas kravspecifikationer
Bidra med egna idéer kring nya texturer, smaker, råvaror och koncept som kan presenteras för kund
Ta fram och testa recept i labb, inklusive provspecifikationer, kalkyler och råvaruberäkningar
Delta i kundmöten tillsammans med sälj och affärsutveckling, både digitalt och på plats
Vara ett tekniskt stöd till produktionen vid avvikelser, optimeringar och uppskalning
Optimera recept för att möta produktionskrav såsom linjehastighet, temperatur, textur och kvalitet
Säkerställa och följa upp råvaror, föreslå alternativ vid bristsituationer och godkänna förändringar
Arbeta nära kvalitet kring specifikationer, claims, certifieringar (t.ex. EKO, RSPO) och hållbarhet
Delta i mässor och leverantörsbesök (cirka två mässor per år, visst resande förekommer)
Allra närmast kommer du arbeta med din produktutvecklingskollega Louise och bolagets affärsutvecklare, Christian och Klara. Resor till mässor och besök till kunder och leverantörer förekommer men planeras i regel i god tid. Du hanterar parallellt cirka 6-10 kunder i olika faser, där vissa projekt går hela vägen till lansering och andra avslutas längs vägen - en naturlig del av produktutveckling i kundnära miljö.
Vi söker dig somHar högskoleutbildning som t.ex livsmedelsingenjör, läst livsmedelskemi, nutritionsvetenskap eller liknande
Är van att arbeta i Excel och har god numerisk förmåga
Har, eller vill skaffa, erfarenhet av att ta fram en produkt hela vägen från idé till prover, dokumentation, testkörningar, sensoriska utvärderingar, framtagande av förpackning och lansering
Är intresserad av nutrition och vill arbeta som länken mellan kund och produktion
Kan läsa och förstå råvaruspecifikationer och ta fram produktspecifikationer för färdiga artiklar
Korrekturläsa förpackningar med deklarationer och näringsvärden för att säkerställa lagefterlevnad och märkningsreglerna
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Som person är du praktiskt lagd, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs med att testa, justera och prova igen, och accepterar att teorin inte alltid stämmer i praktiken. Du är flexibel, prestigelös och tycker om att arbeta i en roll som inte är fyrkantig. När något händer i produktionen kavlar du upp ärmarna snarare än att peka på processen.
Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner och personligheter, från operatörer och leverantörer till säljare och kunder med varierande kunskapsnivå. Framför allt har du ett genuint intresse för produktutveckling och drivs av att skapa produkter som faktiskt kan produceras och lanseras.
Om partnerföretaget - BARS ProductionBars Production är en helhetsleverantör med fokus på utveckling och produktion av proteinbars. Sedan starten 2003 har bolaget utvecklats till att bli en så flexibel underleverantör som möjligt, med fokus på just produktion, flexibilitet och innovation. Bars Production är således en "legotillverkare", utan ett eget bars-varumärke, och samarbetar med några av de ledande varumärkena inom branschen.
Tillverkningen sker idag i Gråbo, fördelat på två anläggningar, med ca 50 anställda och en ambition om fortsatt tillväxt. Kulturen präglas av närhet, flexibilitet och prestigelöshet - här hjälps man åt när det behövs, oavsett titel.
Sedan 2022 är Bars Production en del av Humble Group där de tillsammans med flera andra bolag delar visionen om att tillverka framtidens konsumentprodukter som är utvecklade med hälsa och hållbarhet i fokus. I gruppen finns flertal syskonföretag som bidrar med ett spännande och dynamiskt nätverk med många möjligheter, inte minst inom arbete med livsmedelssäkerhet där de t.ex hjälps åt med att göra internrevisioner.
Bars Production utgör idag en del av Humble Group. Läs mer om Humble Group och Bars Production via länkarna.
Om anställningenDetta är en rekrytering där du blir anställd direkt på Bars Production med en inledande provanställning. Tjänsten är med placering i Gråbo, där produktionen också ligger.
Omfattning: Heltid
Start: Snarast möjligt/enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Gråbo, Göteborg
Genom processen kommer personlighet- och logiktest att genomföras. Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Gråbo industriväg 15
)
443 40 GRÅBO Arbetsplats
Bars Production Jobbnummer
9845904