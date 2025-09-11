Produktutbildare
2025-09-11
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom flera tekniska områden som främjar människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa! Om tjänsten
Som produktutbildare blir du en del av ett team på tolv personer, bestående av produktutbildare och tekniska skribenter. Din huvudsakliga uppgift är att förbereda och hålla utbildningar för kundernas operatörer och tekniker i samband med leverans av tekniska system. Rollen erbjuder en unik möjlighet att arbeta nära världsledande teknik i ett innovativt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Eftersom utbildningarna sker globalt ingår internationella resor i tjänsten, cirka 20-50 resdagar per år. Rollen innefattar löpande förberedelser, inläsning och materialutveckling för att slutligen omfatta utbildning av kunderna.Dina arbetsuppgifter
Förbereda, bygga och uppdatera utbildningsmaterial samt läsa in sig på nya eller befintliga system.
Genomföra utbildningar på plats hos kund, vilket regelbundet innebär resor utomlands.
Utbilda kundernas operatörer, tekniker och underhållspersonal i olika tekniska system.
Anpassa utbildningar efter olika kunders tekniska lösningar och förutsättningar.
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega - både under utbildningar och resor.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för teknik och besitter en grundläggande teknisk förståelse.
Du har ett pedagogiskt intresse, en vilja att arbeta som utbildare och är bekväm med att tala inför grupp.
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs att du har svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av telekommunikation, radiosystem, sambandssystem eller radar.
Universitetsexamen inom tekniskt område.
Militär bakgrund eller erfarenhet från Försvarsmakten.
Tidigare erfarenhet som utbildare eller lärare.
Denna tjänst är säkerhetsklassad, vilket innebär att du kommer behöva genomgå och bli godkänd i en säkerhetsprövning för att kunna bli anställd. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
