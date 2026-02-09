Produktspecialist | elhandel | Nätkraft Borås
Gör skillnad med oss varje dag!
Nätkraft Borås är ett kommunalt bolag med cirka 85 anställda. Sedan 1894 har vi varit med och utvecklat förbindelserna som driver Borås framåt. Det vi gör kanske inte alltid syns, men det är då det fungerar som bäst. Vi ger Borås trygg tillgång till kraft, kommunikation och tjänster, som skapar möjligheter och förenklar livet för alla som lever och verkar här. Varje dag gör vi skillnad i Boråsarnas vardag.
Vårt arbete präglas av samhällsnytta. När Borås växer och omställningen tar fart ökar efterfrågan på el och digitala lösningar och vi har nycklarna för att möta den. Tillsammans lägger vi grunden för ett hållbart samhälle, där människor, företag och hela staden kan fortsätta utvecklas.
Hos oss är du en del av något större. Du bidrar till en ständig utveckling, vågar tänka nytt och göra skillnad varje dag. Vi tror på kraften i samarbete, på modet att utmana och viljan att förbättra. Vår vision är enkel men stark: Hela Borås. Ständig utveckling. Nu söker vi dig som vill vara med och göra den verklig!
Om rollen
Som produktspecialist inom elhandel med eget säljansvar får du en unik chans att vara med från start och bygga upp Nätkraft Borås elhandelsverksamhet från grunden. Rollen är central i vår etableringsfas där du bidrar med den elhandelskompetens och affärsförståelse som krävs för att vi ska lyckas lansera och driva vår nya affär.
Ditt uppdrag spänner över både operativ försäljning och strategisk affärsutveckling. Du kommer arbeta nära vår projektgrupp och övriga delar av bolaget för att forma produkter, strukturer och arbetssätt som är robusta, konkurrenskraftiga och hållbara för framtiden.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
* Bygga upp och driva försäljningen inom elhandel mot företagskunder
* Utveckla konkurrenskraftiga elhandelsprodukter och prispaket
* Arbeta med prissättning, prognoser, risk och avtalsmodeller
* Bidra till att forma kultur och arbetssätt i den växande organisationen
* Skapa en långsiktig säljstrategi och etablera bolaget på marknaden
* Samarbeta nära interna funktioner, partners och kundgrupper
Som produktspecialist får du en nyckelroll i bolaget som kombinerar kommersiellt driv med djup branschkunskap och möjligheten att få vara med och utveckla ett nytt affärsområde. Du rapporterar till försäljningschef.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens elhandel. Branschen är i snabb förändring och det händer mycket just nu - därför är det viktigt att du är nyfiken, modig och vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Du har arbetat flera år inom elhandel och är trygg och förtroendeingivande i både kunddialoger och komplexa elhandelsaffärer. Du tar gärna ansvar, driver projekt framåt och har en god förmåga att prioritera i en dynamisk miljö. Vi tror att du trivs i en roll där du får använda din expertis för att vara med och bygga upp ett nytt affärsområde från grunden.
Du har en stark förmåga att skapa goda relationer, kommunicerar tydligt och kan navigera i en verklighet där affär, teknik och samhällsnytta möts. Du arbetar självständigt med eget driv, men trivs också i nära samarbete med kollegor och externa partners. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till både affärsutveckling och teamets gemensamma framgång.
Krav för rollen:
* Flerårig erfarenhet inom elhandel
* Förmåga att analysera kunddata, marknadstrender och prisstrukturer för att skapa relevanta affärsmöjligheter
* Erfarenhet av B2B-försäljning av energirelaterade tjänster
* Erfarenhet av att driva hela säljprocessen från prospekt till avtal och upphandlingar
* God förståelse för elhandelsprocessens olika delar
Meriterande:
* Erfarenhet av trading, portföljförvaltning, riskhantering inom elhandel
* Certifierad elhandlare
* Relevant eftergymnasial utbildning
I den här rekryteringen samarbetar Nätkraft Borås AB med Jefferson Wells och du blir anställd direkt hos Nätkraft Borås AB. Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 11 mars. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Eva Ekdahl på Eva.Ekdahl@jeffersonwells.se
Våra fackliga representanter är Ola Ståhl Vision, telefon 0708-357264, Daniel Brink SEKO, telefon 0731-462062 och Therese Benjaminsson Sveriges Ingenjörer, telefon: 0731-462036
