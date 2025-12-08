Produktionsutvecklare
2025-12-08
Dina arbetsuppgifter
Produktionsutvecklare till Axess Logistics
Vill du bli en del av ett nyetablerat och kreativt utvecklingsteam inom produktion och logistik? Söker du en mångsidig, kreativ och utvecklande roll med mycket frihet under ansvar? Då är det här möjligheten för dig som gillar utmaningar, komplexitet och som vill vara med och forma en helt ny nyckelroll på Axess Logistics.Om tjänsten
Vi söker nu en produktionsutvecklare till vår produktionsanläggning i Halmstad och på sikt även för siten i Göteborgs hamn. Du som produktionsutvecklare förväntas ansvara för att driva det lokala utvecklings- och förbättringsarbetet och vara en nyckelspelare i företagets arbete mot ökad produktivitet och lönsamhet. Du rapporterar till chefen för produktionsutveckling och kommer ingå i det koncernövergripande utvecklingsteamet. De olika utvecklingsprojekten kommer både från ledning, från de lokala teamen och från egna initiativ. Din roll är att driva, implementera och utföra dessa initiativ så att samtliga parter blir inkluderade. Rollen kommer att arbeta nära den lokala ledningsgruppen och ert samarbete kommer att vara en avgörande och viktig del för att utveckla och lyckas i rollen. Välkommen till oss!
I denna rekrytering samarbetar Axess Logistics med Randstad. Du blir anställd av Axess Logistics AB. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Nadia Milotti på nadia.milotti@gmail.com
eller 0768554059.
Har du frågor om själva tjänsten svarar Andreas Thorén rekryterande chef gärna på dessa frågor, 0708-122888 / andreas.thoren@axesslogistics.com
Övrig information
Tjänsten är på heltid och en önskad start är 2025-03-01
Anställningsformen är tillsvidare som inleds med en prövotid
På sikt kommer resor mellan olika produktionsanläggningar att förekomma i tjänsten då denna roll även förväntas vara delaktig i utvecklingsinitiativ på andra orter
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter som Produktionsutvecklare blir i huvudsak att:
Stödja och utbilda den lokala organisationen och arbetsledningen avseende diverse utvecklingsområden samt presentera förbättringsförslag och åtgärder som går i linje med uppsatta målbilder
Agera katalysator samt säkerställa framdrift och måluppfyllelse i det lokala utvecklings- och förbättringsarbetet
Skapa delaktighet och forum för best practice och organisatoriskt lärande
Skapa produktionstekniska och systemmässiga förutsättningar för mätning, uppföljning, rapportering, analys och visualisering i produktionsapparaten
Standardiserad KPI-uppföljning och kontinuerlig rapportering av prestationsmått
Lönsamhetsanalyser och dialog med marknadsavdelning
Hjälpa arbetsledning med prognostisering, framtagning av orderstock och beräkning av resursbehov för optimerad produktionsplanering
Vara aktiv i koncernövergripande digitaliseringsprojekt och vid implementering av digitala lösningar/verktygKvalifikationer
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, med en bevisad förmåga att initiera, driva och slutföra komplexa förbättringsprojekt. Du är skicklig på att hantera många parallella uppgifter och trivs i en miljö som kräver att du är självständig och självsäker i dina beslut. Samtidigt är du prestigelös och en ödmjuk teamspelare som aktivt arbetar för att vara inkluderande. Din pedagogiska och situationsanpassade kommunikation gör att du är trygg i att tala inför grupp, coacha, vägleda och utbilda andra.
Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Arbetslivserfarenhet från liknande roll inom logistik eller produktion
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Excel
B-körkort
Det är även meriterande ifall du erfarenhet av:
Arbete i affärssystem (exempelvis Microsoft Dynamics 365)
Arbete i analyssystem och datavisualiseringsverktyg (exempelvis Power BI)
Maskininlärning / AI
Planering inom produktion och/eller logistikOm företaget
Axess Logistics Sweden AB
Axess Logistics stora passion är bilar och biltransporter. Vi transporterar och anpassar bilar till återförsäljare. Två uppdrag vi utför med lika delar kvalitet och effektivitet.
Genom våra skräddarsydda logistiklösningar och unika infrastruktur är vi de enda att erbjuda en totallösning av billogistik för importerade fordon till den skandinaviska marknaden. Vi erbjuder även kompletta logistiklösningar för vidare distribution av nya och begagnade fordon i Skandinavien och delar av Europa.
Vår höga kapacitet i kombination med vårt stora tekniska kunnande, har lett oss att bli en av marknadens ledande påbyggare. Vi vet att våra kunder har olika behov och önskemål, därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar, såsom PDI (pre delivery inspection), kundanpassade påbyggnationer samt montering av extrautrustning.
Vi på Axess Logistics är kompetenta, effektiva, lösningsorienterade och nytänkande. Vi vill även vara i framkant när det gäller hållbarhet och tekniska innovationer som är bra både för våra kunder och våra anställda. Mer info hittar du på www.axesslogistics.com Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
