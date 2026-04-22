Produktionsteknisk samordnare
Liseberg AB / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-04-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liseberg AB i Göteborg
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget
Som Produktionsteknisk samordnare tillhör du område Liveunderhållning, som är en del av verksamhetsområde Scener & Events. Inom verksamhetsområdet finns dessutom område Parkunderhållning samt producenter och projektledare, där målet för alla kollegor är att erbjuda underhållning och event med hög kvalitet och stor mångfald för alla Lisebergs målgrupper. Gästupplevelsen står i fokus vilket återspeglas i en bred palett av erbjudanden i form av till exempel Livemusik, events - eller varför inte en strålande egenproducerat Kaninföreställning!
Så ser en vanlig dag ut
Ditt ansvarsområde som produktionsteknisk samordnare innebär att få våra konserter, teatrar och evenemang att löpa friktionsfritt och utföras med glädje och stolthet genom en hög nivå av professionalism och fingertoppskänsla. Dina uppgifter är främst knutna till förproduktion, scenteknik och administration. Du har ett nära samarbete med områdeschef och övriga kollegor inom verksamheten och inom Liseberg i övrigt.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Planera och samordna både gästande och interna produktioner.
Samordna och ansvara för produktioner på Lisebergsteatern och Rondo, detta i nära samarbete med Lisebergs övriga verksamheter, som till exempel Food & Beverage.
Hantera dokumentation och utvärderingar för produktioner, konserter och föreställningar utifrån produktionstekniskt perspektiv, inkluderat efterlevande av lagar, förordningar och interna direktiv och styrdokument som rör verksamhetsområdet.
Vara behjälplig som praktiskt stöd för gästande produktioner och fungera som en resurs gällande förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten till exempel under evenemangsdagar och produktioner.
Planera, strukturera och dokumentera underhåll och städ av scenernas teknik och maskinpark.
Skapa goda förutsättningar för samverkan och samordning på produktionsplatsen med entreprenörer samt interna resurser från Liseberg.
Passar vi ihop? Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
I rollen behöver du vara en proaktiv problemlösare som utifrån kunskap, erfarenhet och gott omdöme säkerställer en smidig och väl genomförd produktion, som i sin tur landar i fantastiska gästupplevelser.
Har du vad som krävs?
Minst 5 års erfarenhet från relevant arbetsområde knuten till scenteknik, produktioner och evenemang.
Utbildning inom ljud-och ljusteknik eller motsvarande meriter genom långvarig arbetslivserfarenhet.
Behärska svenska och engelska väl i tal och skrift.
Är självgående, ansvarsfull och prestigelös - samtidigt som du är en kommunikativ teamspelare som bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Har vana av planering och administration och trivs med både arbete vid datorn likväl som ute i produktionen bland producenter, projektledare och scenarbetare.
Körkort är meriterande.
Bra att veta
Tillsvidareanställning på heltid
Arbetstider enligt verksamhetens öppettider, inklusive kvällar och helger
Tjänsten omfattas av Unionens avtalsområde
Sista ansökningsdag är den 10 maj (löpande rekrytering)
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta områdeschef för Liveunderhållning Johan Gummesson på mail johan.gummesson@liseberg.se
.
Fackliga kontakter
Unionen: Ewa Woldemar, unionen@liseberg.se
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
Ta första steget och skicka in din ansökan senast den 10 maj!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7581715-1961301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liseberg AB
(org.nr 556023-6811), https://jobb.liseberg.se
Lisebergsgatan 6 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Liseberg Jobbnummer
9870290