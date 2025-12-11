Produktionsteknisk konsult
2025-12-11
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
, Växjö
, Hässleholm
, Båstad
, Kristianstad
Vill du arbeta med och utbilda, utveckla både kompetens och produktionssystem för tillverkande företag i Norrland och är som person nytänkande, analytisk och pedagogisk samt brinner för utvecklande uppdrag?
• Då kan det här vara din nästa möjlighet att få ingå i ett inkluderande team som kännetecknas av arbetsglädje, driv och energi!
Om jobbet:
Du arbetar tillsammans med både produktionsledning, kvalitets- och produktionstekniker samt operatörer med mål att utveckla en effektiv och hållbar tillverkning. Beroende på din kompetens kan det handla om allt från utbildning, digitalisering, produktionsteknik, hållbarhetsanalyser, logistik, process IT och produktionsstyrning.
Uppdragens längd och innehåll varierar beroende på kundens behov. Arbetet kan ske både på distans och hos kund. Det kan även ingå längre resor och uppdrag på andra orter.
Utbildning och god kompetens inom:
• Högskoleingenjör med erfarenhet.
• Projektledning och utveckling av produktionsprocesser och dess flöden
• Lean och sexsigma metoder
Meriterande om du har kunskap inom något/några av områdena:
• Metodstudier SAM, AVIXS, PROKON eller andra metoder
• Cad design m h a 3D/2D verktyg
• Affärssystem (Movex, Monitor, SAP)
• Monteringsarbeten, svetsning och/eller målning
• Automationsteknik (PLC), Vision och/eller Scanning
• Nya tekniker såsom AI, VR etc.
• Maskinuppföljningssystem typ Balthzar system
Som person:
Du är intresserad, analytisk och tar initiativ till att lösa problem. Dessutom är det viktigt att du som person är strukturerad, ansvarstagande och kan planera och prioritera ditt arbete. Arbetet handlar om att leda teknikutveckling och skapa relationer. Din förmåga att inspirera, engagera och förmedla kunskap och förändringar kommer därför att vara en viktig del för att lyckas i rollen. Vi vill också att du har ett intresse av att leda andra och en förmåga att skapa förtroende hos såväl kund som medarbetare. Uppdragen kräver att du behärskar svenska och gärna engelska.Publiceringsdatum2025-12-11Övrig information
Du behöver ha b-körkort och tillgång till bil. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Så ansöker du
Om du tycker detta låter intressant så söker du genom att skicka CV och personligt brev till aw@prokon.se
Vill du ha ytterligare upplysningar får du gärna kontakta Adam Wulff (Avdelningsansvarig Syd) på nummer: 073-267 51 84 eller via mail: aw@prokon.se
Om Prokon:
Prokon är en rikstäckande och komplett leverantör inom produktionseffektivisering. Med engagemang och envishet har vi med våra arbetsmetoder och mångåriga erfarenhet tagit fram mätverktyg som ger en tydlig överblick av produktiviteten i produktionen. Detta förenklar prioritering i förbättringsinsatser och ger därigenom en högre effektivitet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: aw@prokon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Produktionskonsult Väst AB
(org.nr 556713-5206), http://www.prokon.se
341 31 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningsansvarig Syd
Adam Wulff aw@prokon.se 073 267 51 84 Jobbnummer
9639546