Produktionstekniker stödteam Hangar
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-09-17
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I rollen som produktionstekniker kommer du att stötta vid byggnation av Gripen och fungera som länk mellan produktion och produktionsteknik.
Du arbetar nära Saabs produktion och samarbetar med teamet, operatörer, produktionsteknisk beredning och konstruktörer för att driva ständiga förbättringar.
Du kommer även att vara verksamhetsområdets representant inom nya produktionsprojekt och föra fram faktorer som påverkar vår produktion. Som produktionstekniker kommer du också att representera teknikområdet vid granskning och utvärdering av eventuella externa leverantörer.
Du kommer även ingå i ledningslaget inom det verkstadsavsnitt där du verkar tillsammans med produktionsledare, kvalitetstekniker och produktionsstyrare. I ledningslaget arbetar vi tillsammans och hjälps åt med varandras ansvarsområden för att uppnå de satta målen för verksamheten. Det kan exempelvis vara med att ta fram riktlinjer och aktiviteter eller att jobba med måltimmar och ledtid.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av produktionsteknik och verkstadserfarenhet inom slutmontering eller hangar. Du har en teknisk utbildning i botten alternativt en god produktionsteknisk kompetens.
Inom stödteamet arbetar vi för att uppnå en störningsfri verksamhet. Detta innebär att du ska trivas med att arbete i team och att du drivs av att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du är kreativ och kan hitta nya lösningar på de problem som uppstår i produktion.
Arbetet som produktionstekniker innebär ett omfattande samarbete med olika avdelningar och affärsenheter inom företaget. Du bör därför vara utåtriktad, drivande och van att ta egna initiativ.
Goda språkkunskaper i svenska samt god datorvana är ett krav.
Övriga önskvärda kvalifikationer:
God produktkännedom
Van vid kravhantering/uppfyllnad av krav
Goda ERP kunskaper
God förståelse inom 3D-via och produktionsunderlag
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Du kommer att tillhöra Indus Final Assembly Completion, inom Saab Aeronautics. Sektionen stödjer Aeronautics produktion med produktionstekniska frågeställningar, problemlösning och effektiviseringar.
