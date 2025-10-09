Produktionstekniker | Ericsson | Kumla
2025-10-09
Är du en produktionstekniker som trivs i en praktisk, teknisk och innovativ miljö? Vi på Jefferson Wells söker nu en självgående produktionstekniker till Ericsson i Kumla.
Plats: Kumla (100 % på plats)
Start: Enligt överenskommelse
Uppdragets längd: 6 månader, med mycket goda möjligheter till förlängning
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag via Jefferson Wells
Arbetstider: Vardagar ca kl. 08.00-17.00
Om uppdraget
Som produktionstekniker hos Ericsson i Kumla, via Jefferson Wells, blir du en viktig del av ett mindre team som ansvarar för prototypverksamheten - där idéer blir till verklighet. Du kommer att arbeta nära testutveckling och konstruktion och ha en central roll i att säkerställa att rätt utrustning, material och teknik finns på plats.
Arbetet är operativt, varierat och hands-on, där du både får bidra med din tekniska kompetens och driva förbättringar i produktionen. Du blir en viktig länk mellan utveckling och produktion, med möjlighet att påverka framtidens lösningar inom 5G.
Exempel på arbetsuppgifter
* Förbereda material, verktyg och utrustning inför prototypbyggen
* Skapa investeringsunderlag och hantera beställningar
* Arbeta med layout i AutoCAD 2D
* Programmera och justera industrirobotar
* Medverka vid montering, felsökning och förbättringsarbete
* Bidra till ständiga förbättringar och arbeta enligt 5S
* Ge teknisk återkoppling till konstruktion och utveckling
* Delta i implementering av nya affärs- och produktionssystem (exempelvis SAP, PLM)
Kravprofil - vi söker dig som har:
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och några års erfarenhet från produktion, prototypverksamhet eller annan tekniskt närliggande roll. Du trivs i en miljö där du får ta eget ansvar, vara kreativ och bidra till ständiga förbättringar.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, praktiskt lagd och lösningsorienterad, med förmåga att arbeta självständigt. Du har ett stort tekniskt intresse och uppskattar att arbeta nära produktionen.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom relevant tekniskt område
Minst 2-3 års erfarenhet av produktion eller prototypverksamhet
Goda kunskaper i AutoCAD 2D
Erfarenhet av förbättringsarbete och tekniska projekt
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Möjlighet att arbeta 100 % på plats i Kumla
Meriterande:
* Erfarenhet av programmering eller justering av industrirobotar
* Erfarenhet av arbete i affärs-/produktionssystem som SAP eller PLM
* Tidigare arbete i mindre teknikteam
* Boende inom rimligt pendlingsavstånd till Kumla
Vem trivs här?
Vi tror att du är:
* Självgående och ansvarstagande - du tar ägandeskap för ditt arbete
* Prestigelös och flexibel - du hjälper till där det behövs
* Analytisk och lösningsfokuserad - du ser förbättringar och driver dem
* Kommunikativ - du har lätt att samarbeta med utveckling och test
Arbetsmiljö & introduktion
Teamet består av ca 12 personer och arbetar med hela prototypkedjan - från planering till färdig produkt. Du får en bra introduktion, bland annat av en erfaren kollega från Kista som finns tillgänglig vid behov. Du arbetar självständigt men med tekniskt stöd nära till hands.
Konsult via Jefferson Wells
Det här är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Jefferson Wells och arbetar på uppdrag hos Ericsson. Vi erbjuder kollektivavtal, marknadsmässig lön och goda förmåner.
Ansök så snart som möjligt - urval sker löpande.
Frågor? Kontakta Johanna Sjödahl på johanna.sjodahl@manpower.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
