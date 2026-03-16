Produktionstekniker CNC fräsmaskin
Microprecision AB är ett ledande företag inom precisions bearbetning och tillverkning. Vi arbetar med högteknologisk CNC-bearbetning och erbjuder skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vår produktion bygger på kvalitet, noggrannhet och innovation.
Vi har en stor och modern maskinpark som möjliggör en effektiv och mångsidig produktion. Vår kundbas är bred, vilket innebär att vi arbetar med varierande projekt inom olika branscher.
Om rollen
Som Produktionstekniker kommer du att spela en central roll i vår produktion. Du ansvarar för att köra CNC-fräsmaskiner för att säkerställa effektiv och högkvalitativ tillverkning.Arbetsuppgifter
Köra fräsmaskiner.
Optimera processer för att maximera effektivitet och precision.
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att specifikationer uppfylls.
Samarbeta med produktionsteamet för att förbättra arbetsflöden.
Felsöka och åtgärda eventuella produktions problem.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av riggning och drift av CNC-fräsmaskiner.
Är trygg med att läsa och tolka ritningar och tekniska specifikationer.
Har kunskap inom Fanuc eller Siemens-styrsystem
Har en god förståelse för produktions flöden och kvalitetssäkring.
Trivs i en varierad produktionsmiljö med olika kunduppdrag.
Är en lagspelare som kan kommunicera, ta ansvar och bidra till teamet.
Vi erbjuder:
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö med diversifierad och omfattande maskinpark.
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.
Ett engagerat team som värdesätter samarbete och kvalitet.
Vill du vara en del av vårt team? Skicka in din ansökan idag!
Ansökan & Kontakt:
Skicka ditt CV och en kort presentation till rade.paunovic@microprecision.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: rade.paunovic@microprecision.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Microprecision AB
