Produktionstekniker
OnepartnerGroup Jönköping AB / Teknikjobb / Mullsjö Visa alla teknikjobb i Mullsjö
2026-04-14
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Jönköping AB i Mullsjö
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vill du ta en nyckelroll i ett tekniskt bolag där du får kombinera produktionsteknik, förbättringsarbete och utveckling? Till Piab i Mullsjö söker vi nu en produktionstekniker för en bred och verksamhetsnära roll, där du får stort inflytande i ett familjärt bolag med hög teknisk nivå, korta beslutsvägar och goda möjligheter att utveckla både processer och system.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Piab AB och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos Piab
I rollen som produktionstekniker får du ett brett ansvar där du arbetar med att säkerställa kvalitet, effektivitet och teknisk utveckling i produktionen. Rollen är bred och passar dig som uppskattar att arbeta i en miljö där alla hjälps åt och där du får vara med och bygga struktur, system och smartare processer från grunden.
Du kommer bland annat att arbeta med:
förbättrings- och effektiviseringsarbete i produktionen
konstruktion och produktförbättring
utveckling av testutrustning
teknisk support till säljorganisation och interna funktioner
produktionsplanering och uppföljning av ledtider samt kapacitet
utveckling av arbetssätt i affärssystemet Jeeves
införande och utveckling av CAM-beredningssystem
stöd i maskinfrågor, programmering och optimering vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom exempelvis produktion, maskin, CNC, CAD/CAM eller liknande, alternativt motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du har arbetat med CNC-maskiner, exempelvis fräsning eller svarvning, samt med konstruktion, och känner dig bekväm med att ibland vara hands-on ute i verksamheten.
Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och har hög integritet. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta brett och stötta där det behövs.
Vi tror att du har:
erfarenhet av produktionsteknik eller tillverkande industri
god förståelse för bearbetning i material som aluminium, plast, mässing och rostfritt
erfarenhet av CAD
kunskap inom CAM-beredning eller CNC-programmering
förståelse för montörers och operatörers vardag, gärna från egen erfarenhet i produktion
vana att driva förbättringar och effektivisering
god svenska och engelska i tal och skrift
Om Piab i Mullsjö
Piab är en global industrikoncern som utvecklar hållbara automationslösningar för en säkrare, mer effektiv och resurseffektiv industriell värld. Med verksamhet i över 100 länder, cirka 1 400 medarbetare och en omsättning på omkring 3,4 miljarder SEK kombinerar Piab global innovationskraft med stark lokal specialistkompetens.
Verksamheten i Mullsjö, tidigare AVAC Vakuumteknik, präglas fortfarande av det mindre bolagets närhet, flexibilitet och familjära känsla. Här arbetar ett tight team i en miljö där tekniskt kunnande, kvalitet och samarbete står i centrum. Samtidigt är verksamheten i Mullsjö en del av Piabs fortsatta satsning inom vakuumautomation, där specialistlösningar för bland annat tätade applikationer och vakuumteknik till tågindustrin spelar en viktig roll. För rätt person innebär det här möjligheten att arbeta i en verksamhet där du får stort eget ansvar, nära kontakt med produktion och teknik, och verklig möjlighet att påverka framtida arbetssätt, system och processer.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.piab.com/sv-se
565 33 MULLSJÖ Arbetsplats
Piab AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se +46706871128
9854240